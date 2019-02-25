Первый космонавт из ОАЭ полетит на МКС 25 сентября

Первый космонавт в истории ОАЭ отправится на МКС 25 сентября и проведет на орбите восемь дней, заявил генеральный директор Космического центра имени Мухаммеда бен Рашида (MBRSC) Юсеф Хамад аль-Шайбани.

"Первый эмиратский космонавт отправится на Международную космическую станцию 25 сентября текущего года", — сказал аль-Шайбани на пресс-конференции в Дубае, прямую трансляцию которой вело местное телевидение.

Эмиратский космонавт проведет на орбите восемь дней и вернется на Землю 3 октября.

На пресс-конференции публике были представлены два эмиратских кандидата для полета на МКС — Хаззаа аль-Мансури и Султан аль-Нейади. В частности, они рассказали журналистам о своих тренировках в Центре подготовки космонавтов (ЦПК) имени Гагарина и поделились приобретёнными знаниями русского языка.

"Сейчас я говорю по-русски, потому что язык корабля "Союз" — русский", — сказал Хаззаа аль-Мансури на русском языке.

Имя финального кандидата для полета на борту "Союза МС-15" будет объявлено в мае, второй кандидат продолжит тренировки для участия в будущих космических миссиях.

Хаззаа аль-Мансури является военным пилотом с 14-летним стажем, включая полеты на истребителях F-16. Он обучался в летном училище имени Халифы бен Заида в Абу-Даби.

Его напарник Султан аль-Нейади — ИТ-инженер и специалист по информационной безопасности. Он получил степень бакалавра в Великобритании, затем магистра и кандидата наук в Австралии.

Процесс отбора первого космонавта в истории ОАЭ стартовал в декабре 2017 года, всего было получено более 4 тысяч заявок от граждан страны.