Роскосмос не включил в список космических запусков полёт Гагарина

На сайте госкорпорации в разделе «запуски» отмечены все даты пусков космических аппаратов с космодромов Плесецк Байконур , начиная с 1962 года.

В шапке раздела указано, что в нем содержатся сведения о полётах 1960-1969 годов.

Однако полёт «Востока-1», на борту которого Юрий Гагарин впервые вышел на околоземную орбиту, совершённый 12 апреля 1961 года, на сайте Роскосмоса не зафиксирован.

Позже в пресс-службе госкорпорации «Говорит Москва» пояснили, что это недоработка, связанная с перезапуском сайта:

Новый сайт Госкорпорации «Роскосмос» начал свою работу 25 ноября 2018 года, некоторые его разделы продолжают наполняться в рабочем режиме, для этого периодически требуется техническая доработка самого сайта. Разумеется, история запусков до марта 1963 года также будет дополнена и конечно в нее будут включены запуск первого спутника и первый полет Ю. А. Гагарина.

«Говорит Москва» направила запрос в госкорпорацию.