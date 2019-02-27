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На Камчатке скоро может начаться извержение вулкана, заявил ученый 

Р-Спорт + ещё 7 1 час назад
Фото: ТАСС
Извержение вулкана Безымянный может произойти в ближайшее время на Камчатке, сообщил РИА Новости директор Института вулканологии и сейсмологии ДВО РАН Алексей Озеров.
По его словам, такие выводы специалисты сделали, основываясь на многолетних наблюдениях за вулканом.
"Наблюдение за Безымянным ведется уже больше 50 лет. Существуют предвестники извержения, которые в последние дни с вероятностью до 85-90% говорят о скором начале извержения", — сказал Озеров.
О росте активности вулкана Безымянный также свидетельствуют данные Камчатской группы реагирования на вулканические извержения (KVERT) Института вулканологии и сейсмологии ДВО РАН.
"Активность вулкана продолжает расти. Изменён код авиационной опасности с "жёлтого" до повышенного "оранжевого". Это означает, что в любое время на Безымянном могут произойти пепловые выбросы на высоту до 15 тысяч метров над уровнем моря", — говорится в сообщении KVERT.
Безымянный расположен примерно в 500 километрах от Петропавловска-Камчатского на восточном побережье Камчатки. Его высота — 2,9 тысячи метров. Предыдущее извержение Безымянного было зафиксировано в январе 2019 года, когда он выбросил пепел на высоту до 10 тысяч метров над уровнем моря.
Катастрофическое извержение вулкана Безымянный произошло 30 марта 1955 года. Тогда столбы пепла поднялись на высоту более 40 километров, а грязевые потоки заполнили реку Камчатка — самую большую реку полуострова. После этого извержения в СССР начались регулярные наблюдения за деятельностью вулканов, были созданы специализированные научные учреждения, а 30 марта стал отмечаться День вулканолога.
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