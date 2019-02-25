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Получено наиболее детальное изображение Ultima Thule 

Популярная механика + ещё 1 1 час назад
Фото: NASA/Johns Hopkins Applied Physics Laboratory/Southwest Research Institute, National Optical Astronomy Observatory
Ultima Thule — это наиболее далекий изученный людьми объект. Он находится в Поясе Койпера и имеет официальное название 2014 MU69. 1 января 2019 года зонд NASA New Horizons совершил максимальное сближение с Ultima Thule, и до сих пор благодаря полученным аппаратом данным мы узнаем новые подробности об объекте (например, недавно присланные зондом снимки показали, что объект обладает очень необычной формой).
Недавно зонд прислал наиболее детальные снимки объекта, полученные примерно за шесть минут до максимального сближения, на расстоянии около 6 600 километров. Из девяти фотографий было составлено изображение, которое демонстрирует различные детали Ultima Thule.
Ultima Thule представляет собой двойную контактную систему, в которой два тела обращаются вокруг единого центра масс, не сливаясь друг с другом. Две доли объекта имеют довольно странную форму и не похожи на сферы, как предполагалось ранее: одна из них напоминает, скорее, блин, другая — смятый грецкий орех.
Передавать данные, полученные в ходе сближения с Ultima Thule, New Horizons будет в течение примерно 20 месяцев.
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Наука и техника , Наука , NASA
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