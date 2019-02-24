Загадочная смерть кита посреди бразильского леса озадачила ученых

В бразильском лесу обнаружили мертвого горбатого кита. Об этом сообщает портал LiveLeak.

Инцидент произошел в лесной зоне на побережье острова Маражо в штате Пара. По данным местного департамента здравоохранения, санитарии и окружающей среды, кита нашли уже мертвым. В длину животное достигает 11 метров, в ширину — шести.

В ведомстве создали специальную группу, которая должна выяснить, как горбатый кит, естественной средой обитания которого является океан, оказался так далеко от воды.

Биологи пока не могут назвать причину смерти животного.