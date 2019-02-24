Спутник дистанционного зондирования Земли «Ресурс-П» №4 планируют запустить в космос в ноябре 2020 года.
Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на источник в ракетно-космической отрасли.
Отмечается, что цель запуска нового спутника — заменить вышедший из строя в 2017 году аналогичный аппарат.
«По новому графику запуск спутника «Ресурс-П» №4 ракетой-носителем «Союз-2.1б» с космодрома Байконур планируется в ноябре 2020 года», — заявил источник.
Ранее сообщалось, что «Роскосмос» вывел космический аппарат дистанционного зондирования Земли «Ресурс-П» №2 из орбитальной группировки.