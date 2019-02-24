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Источник сообщил о планах запуска спутника «Ресурс-П» в 2020 году 

RT на русском 1 час назад
Фото: ТАСС
Спутник дистанционного зондирования Земли «Ресурс-П» №4 планируют запустить в космос в ноябре 2020 года.
Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на источник в ракетно-космической отрасли.
Отмечается, что цель запуска нового спутника — заменить вышедший из строя в 2017 году аналогичный аппарат.
«По новому графику запуск спутника «Ресурс-П» №4 ракетой-носителем «Союз-2.1б» с космодрома Байконур планируется в ноябре 2020 года», — заявил источник.
Ранее сообщалось, что «Роскосмос» вывел космический аппарат дистанционного зондирования Земли «Ресурс-П» №2 из орбитальной группировки.
RT на русском: последние новости
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Наука и техника , Роскосмос , РИА Новости
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