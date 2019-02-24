Источник сообщил о планах запуска спутника «Ресурс-П» в 2020 году

Спутник дистанционного зондирования Земли «Ресурс-П» №4 планируют запустить в космос в ноябре 2020 года.

Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на источник в ракетно-космической отрасли.

Отмечается, что цель запуска нового спутника — заменить вышедший из строя в 2017 году аналогичный аппарат.

«По новому графику запуск спутника «Ресурс-П» №4 ракетой-носителем «Союз-2.1б» с космодрома Байконур планируется в ноябре 2020 года», — заявил источник.