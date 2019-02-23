В NASA показали самый детальный снимок огромного астероида

На фотографии видны странные круги и ямы на небесном теле.

Специалисты NASA опубликовали самое четкое из имеющихся на настоящий момент фото астероида Ультима Туле.

Снимок был сделан аппаратом NASA New Horizons в январе 2019 году с помощью камеры LORRI. В момент, когда фотография была сделана, расстояние до тела составляло 6628 километров.

«Чтобы сделать такие снимки, нам нужно было точно знать положение аппарата и астероида с точностью до секунды, ведь они двигались относительно друг друга со скоростью 32 тыс. миль в секунду», — уточняет руководитель миссии Алан Штерн.

На кадрах становится возможно рассмотреть особенности рельефа астероида — включая мелкие впадины и круглые образования. Его детали еще предстоит изучить специалистам.