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В NASA показали самый детальный снимок огромного астероида 

ТК «Звезда» + ещё 1 3 часа назад
Фото: nasa.gov
На фотографии видны странные круги и ямы на небесном теле.
Специалисты NASA опубликовали самое четкое из имеющихся на настоящий момент фото астероида Ультима Туле.
Снимок был сделан аппаратом NASA New Horizons в январе 2019 году с помощью камеры LORRI. В момент, когда фотография была сделана, расстояние до тела составляло 6628 километров.
«Чтобы сделать такие снимки, нам нужно было точно знать положение аппарата и астероида с точностью до секунды, ведь они двигались относительно друг друга со скоростью 32 тыс. миль в секунду», — уточняет руководитель миссии Алан Штерн.
На кадрах становится возможно рассмотреть особенности рельефа астероида — включая мелкие впадины и круглые образования. Его детали еще предстоит изучить специалистам.
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Наука и техника , NASA
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