Ученые описали девять новых видов древних насекомых

Исследователи описали два новых рода и девять новых видов ручейников — крылатых насекомых, дальних родственников бабочек. Ученым помогла коллекция камней с отпечатками членистоногих, собранная на территории Ставрополья . Результаты исследования насекомых, которым, по оценке специалистов, около 13 миллионов лет, опубликованы в Paleontological Journal. Работу выполнили специалисты из СПбГУ, Палеонтологического института имени А. А. Борисяка РАН и Череповецкого государственного университета.

От острова Врангеля в Северном Ледовитом океане до окраин пустыни Сахара в Африке — практически в любой точке света сегодня можно встретить ручейников. Эти насекомые напоминают небольших неярко окрашенных ночных бабочек, правда, в отличие от своих дальних родственников ручейники ведут преимущественно водный образ жизни — они откладывают яйца в озерах, реках и ручьях, где развиваются их личинки.

Большую коллекцию отпечатков ручейников собрали еще в 1939 году — экспедиция Палеонтологического института отправилась в пригород Ставрополя Вишневая Балка и в станицу Темнолесская. На берегах двух рек ученым удалось обнаружить множество насекомых, «запечатанных» в миоценовых отложениях: всего около 3000 экземпляров. С палеонтологическим материалом в разные годы пытались разобраться разные ученые, однако решить задачу по описанию смогли совсем недавно — помогли современные методы цифровой обработки изображений.

«Благодаря компьютерным программам, позволяющим изменять контрастность изображения, мы смогли увидеть ускользающие детали, которые обычно не распознает человеческий глаз, — рассказал соавтор научной статьи, заведующий кафедрой энтомологии СПбГУ Владимир Иванов. — Почти как реставраторы находят на иконах скрытые изображения, мы нашли на отпечатках едва уловимые особенности строения ручейников и смогли их интерпретировать».

В итоге исследователям удалось переописать известный еще с 1939 года вид Limnephilus kaspievi, описать два новых рода — Miocenocosmoecus (в составе семейства Limnephilidae) и Calamostavropolia (в составе семейства Calamoceratidae), а также девять новых видов ручейников: Limnephilus parakaspievi, L. quasikaspievi, L. metakaspievi, L. valliculacerasinus, L. antiquastepposus, Potamophylax martynovorum, Halesus miocenicus, Miocenocosmoecus silvacaliginosus, Calamostavropolia revolutionaria.

Результаты исследования поставили перед учеными немало новых вопросов. В современной фауне совместно могут обитать от одного до пяти видов ручейников рода Limnephilus — а древние находки показывают, что в Ставрополье 13 миллионов лет назад, возможно, вместе жили девять видов. Другое предположение — разные ископаемые находки ручейников могли быть представителями одного вида, но на разных этапах эволюции. А может быть, их индивидуальные различия — это изменения в рамках одной популяции. Чтобы окончательно разобраться в этих вопросах, отмечают ученые, нужны дополнительные исследования.

«Что интересно, семейство Calamoceratidae указывает на сравнительно теплый климат — тропический или субтропический, однако Ставрополье — это не тропики и не субтропики, — рассказал Владимир Иванов. — Такое бывает: некоторые тропические виды могут распространяться и во внетропические области. Например, другие роды из этого семейства обитают у нас на юге Приморья: они приспособились проводить зиму в спячке, а летом в том регионе тепло и очень сыро — почти как в тропическом лесу».

Подобные окаменелости помогают исследователям узнать больше не только об изменениях климата, но и, к примеру, об особенностях ландшафта. Сегодня ученые знают, что ставропольские ручейники жили у лимана — залива на месте впадения реки в море. Такие выводы помогли сделать древние морские моллюски, которых нашли вместе с насекомыми.