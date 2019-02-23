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В NASA назвали дату испытательного запуска корабля Crew Dragon к МКС 

РИА Новости + ещё 2
Фото: EPA
В NASA сообщили, что планируют провести запуск корабля Crew Dragon к Международной космической станции 2 марта.
«NASA и SpaceX приступают к выполнению планов по проведению первого испытательного полёта Crew Dragon без экипажа к Международной космической станцию. Запуск запланирован на 2:48 по североамериканскому восточному времени в субботу, 2 марта», — говорится в сообщении, опубликованном на сайте организации.
Отмечается, что запуск запланирован с космодрома во Флориде.
Ранее Астронавт NASA Ник Хейг, который должен отправиться на МКС в марте, заявил, что уверен в надёжности российских кораблей «Союз».
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Наука и техника , SpaceX , NASA
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