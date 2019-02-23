В NASA назвали дату испытательного запуска корабля Crew Dragon к МКС

NASA сообщили, что планируют провести запуск корабля Crew Dragon к Международной космической станции 2 марта.

«NASA и SpaceX приступают к выполнению планов по проведению первого испытательного полёта Crew Dragon без экипажа к Международной космической станцию. Запуск запланирован на 2:48 по североамериканскому восточному времени в субботу, 2 марта», — говорится в сообщении, опубликованном на сайте организации.

Отмечается, что запуск запланирован с космодрома во Флориде.

Ранее Астронавт NASA Ник Хейг, который должен отправиться на МКС в марте, заявил, что уверен в надёжности российских кораблей «Союз».