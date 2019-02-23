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Испытание космосом: корабль для путешествий поднялся в мезосферу 

ТК «Звезда» + ещё 1
Фото: virgingalactic, Twitter
На борту судна находились три человека. В результате испытаний корабль поднялся на высоту 89,9 километров.
Компания Virgin Galactic опубликовала кадры первого испытательного запуска корабля, предназначенного для космических путешествий. На его борту находились три члена экипажа — двое пилотов и руководитель группы подготовки персонала.
Кадры аппарата на фоне Земли были опубликованы в Twitter компании. Кроме того, там же показан и сам процесс испытательного запуска корабля.
Как уточняется на портале Space.com, самолет-носитель WhiteKnighTwo осуществил пуск с аэродрома в калифорнийской пустыне Мохаве. После того, как была достигнута необходимая высота, включился двигатель суборбитального корабля. В результате судну удалось подняться на высоту 89,9 километра.
Ранее сообщалось, что данный полет стал 11-м испытанием для корабля модели Unity, представленного в 2017 году.
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