Астрономы нашли самое далёкое небесное тело Солнечной системы

Группа американских учёных зафиксировала самый далёкий объект из всех, которые когда-либо наблюдались в Солнечной системе. Небесное тело FarFarOut («Самый, самый дальний») находится на расстоянии в 140 астрономических единиц от нашего светила, примерно в 3,5 раза дальше Плутона. Объект был открыт в рамках программы по поиску гипотетической девятой планеты Солнечной системы.

Астроном Скотт Шеппард из Института Карнеги ( США ) совместно с коллегами из Гавайского и Аризонского университетов (США) обнаружил объект, который на сегодняшний день считается самым далёким в Солнечной системе. Исследователи дали ему неофициальное название FarFarOut («Самый, самый дальний»). Небесное тело находится в 140 раз дальше от Солнца чем Земля и примерно в 3,5 раза дальше, чем Плутон.

Примечательно, что учёным удалось побить собственный рекорд — в декабре 2018 года они обнаружили карликовую планету FarOut («Самый дальний») на расстоянии, которое более чем в 120 раз превышает дистанцию от Земли до Солнца. Диаметр этого небесного тела составляет около 500 км. По мнению специалистов, FarOut тратит на один оборот вокруг светила более тысячи земных лет. Открытие удалось сделать с помощью двух телескопов: 4-метрового Blanco в Чили и 8,2-метрового Subaru на Гавайях.

Астрономы подчеркнули, что обнаружили FarFarOut, анализируя данные тех же телескопов. Учёным ещё предстоит подтвердить своё открытие и определить параметры орбиты этого небесного тела.

Отметим, что до декабря 2018 года исследователям не удавалось обнаружить ни одного объекта, расположенного на расстоянии более чем 100 а.е. от Солнца. Для сравнения — дистанция от светила до Плутона — около 39 а.е. На данный момент третье место по удалённости от Солнца занимает карликовая планета Эрида (96 а.е.), открытая ещё в 2005 году.

Команда Шеппарда обнаружила объекты FarOut и FarFarOut в рамках программы по поиску гипотетической девятой планеты Солнечной системы. Гипотезу о её существовании впервые выдвинули учёные из Калифорнийского технологического института в 2016 году. Астрономы считают, что гравитационное влияние массивного газового гиганта на «задворках» Солнечной системы могло бы объяснить аномально вытянутые орбиты некоторых небесных тел в поясе Койпера. Согласно расчётам, проведённым в 2016 году, девятая планета с её эллиптической орбитой может приближаться к Солнцу и удаляться от него на расстояние от 200 до 1200 а.е.

При этом американским астрономам пока не удалось установить, согласуются ли параметры орбит FarOut и FarFarOut с этой теорией. По мнению учёных, для выяснения этого потребуется ещё несколько лет исследований.