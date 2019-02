Научный журнал отозвал самое большое число статей в истории

Научный журнал Journal of Fundamental and Applied Sciences отозвал сразу 434 научные статьи из трех номеров — это самый массовый единовременный отзыв статей. Об этом сообщает блог Retraction Watch, публикующий данные об отозванных статьях.

Journal of Fundamental and Applied Sciences — рецензируемый научный журнал с широкой тематикой. С 2015 года все его статьи находятся в открытом доступе и пользоваться ими можно бесплатно. Журнал был организован факультетом наук и технологий университета Эль-Уэд в Алжире

По словам Retraction Watch, все 434 статьи, отозванные из журнала, заменили коротким сообщением «отозвано по требованию главного редактора и организаторов конференции, на которой представлялись опубликованные работы». Главный редактор научного журнала сообщил блогу, что три отозванных номера вышли по итогам научной конференции ICCMIT’18, проводимой чешским научным обществом. На момент выхода статей журнал входил в базу Web of Science, но был исключен из нее в июле 2018 года. После этого организаторы конференции потребовали отозвать статьи, чтобы выпустить их в другом журнале из списка Web of Science.

Главный редактор Clarivate Analytics’ Web of Science Нандита Квадери сообщила блогу, что по итогам оценки в 2018 году этот журнал был признан не соответствующим критериям для включения в один из индексов базы, Emerging Sources Citation Index (ESCI). «Нас обеспокоило большое число статей, вышедших в дополнительных выпусках журнала и не соответствующих его тематике», — сказала Квадери.

До этого рекордом по количеству отозванных статей были журналы Journal of Biological Chemistry (274 статьи), Tumor Biology (159 статей) и Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS), отозвавший 106 статей.