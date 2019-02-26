Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Источник: запуск спутников O3b ракетой «Союз» с космодрома Куру перенесли 

Р-Спорт + ещё 33 26 февраля 2019
Фото: © AFP 2019 / Jody Amiet
Запуск четырех британских спутников связи O3b с помощью ракеты-носителя "Союз-СТ-Б" с разгонным блоком "Фрегат-МТ" с космодрома Куру, планировавшийся на 26 марта, отложен на три дня, сообщил РИА Новости источник в ракетно-космической отрасли.
Ранее другой источник в отрасли говорил РИА Новости, что старт намечается на 26 марта.
"В связи с переносом запуска первых шести британских спутников связи OneWeb с 20 на 28 февраля отложен и старт четырех британских космических аппаратов O3b с 26 на 29 марта", — сказал собеседник агентства.
Запуск шести спутников OneWeb планировался на 20 февраля, но был перенесен на 27 февраля из-за того что в конце января при подготовке на космодроме Куру на магистрали подачи гелия в разгонном блоке "Фрегат" была обнаружена трещина, которую позже заварили прибывшие из России специалисты. Затем старт был отложен на 28 февраля вследствие нештатного поведения третьей ступени ракеты "Союз-2.1б" при запуске египетского спутника EgyptSat-A 21 февраля.
В 2013–2018 годах с помощью четырех ракет "Союз-СТ" с космодрома Куру на орбиту были выведены 16 британских спутников связи O3b, предназначенных для недорогого высокоскоростного доступа в интернет. Они были построены европейской компанией Thales Alenia Space по заказу британской компании O3b Networks — 100% "дочки" европейского спутникового оператора SES.
В июне 2015 года Роскосмос подписал контракт с Arianespace и британской OneWeb на 21 коммерческий запуск 672 спутников на ракетах-носителях "Союз" с разгонными блоками "Фрегат" с космодромов Куру, Байконур и Восточный. OneWeb планирует создать группировку спутников, которая позволит обеспечить широкополосный доступ в интернет для пользователей по всему миру благодаря полному охвату поверхности Земли.
Ранее источник в отрасли сообщал РИА Новости, что 21 февраля в полете из-за преждевременного выключения двигателя третьей ступени ракеты "Союз-2.1б", связанного с преждевременной выработкой окислителя из-за его недолива, разгонный блок "Фрегат" со спутником EgyptSat-A был выведен на суборбитальную траекторию с перигеем (ближайшая к Земле точка орбиты) на 57 километров ниже номинального. Благодаря запасам топлива и интеллектуальной системе управления "Фрегат" смог скорректировать недовыведение и доставить спутник на расчетную орбиту.
В настоящее время спутник EgyptSat-A, созданный в РКК "Энергия", проходит летные испытания под управлением российских специалистов. После их окончания EgyptSat-A будет передан египетской стороне. Как рассказал РИА Новости еще один источник в отрасли, все системы космического аппарата функционируют штатно, никаких претензий к их работе нет.
Р-Спорт: последние новости
Разработчики робота Федора создают робота-собаку Ученые на Камчатке разработали новый метод прогнозирования землетрясений Глобальное потепление уничтожит океанические слоистые облака
Комментарии
Наука и техника
Читайте также
Видео
США пригрозили России
США В мире
Опубликовано видео с места ЧП в Шереметьево
Происшествия
Эрдоган высказался о «неверном подходе США» по С-400
В мире Армия
Новый президент Украины, потери Сбербанка и другие события дня
В мире
Забег переводчика Ким Чен Ына сделал из него звезду
В мире
Божена попытается родить от покойного Малашенко
Общество Статьи
И снова нет: украинская группа отказалась от «Евровидения»
В мире Украина
Националист Дацик сделал заявление после выхода из СИЗО
Происшествия
Иран бьёт по имиджу российской дипломатии
Ближний Восток В мире
Способ воровства газа Арашуковыми показали на видео
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение