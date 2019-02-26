Источник: запуск спутников O3b ракетой «Союз» с космодрома Куру перенесли

Запуск четырех британских спутников связи O3b с помощью ракеты-носителя "Союз-СТ-Б" с разгонным блоком "Фрегат-МТ" с космодрома Куру, планировавшийся на 26 марта, отложен на три дня, сообщил РИА Новости источник в ракетно-космической отрасли.

Ранее другой источник в отрасли говорил РИА Новости, что старт намечается на 26 марта.

"В связи с переносом запуска первых шести британских спутников связи OneWeb с 20 на 28 февраля отложен и старт четырех британских космических аппаратов O3b с 26 на 29 марта", — сказал собеседник агентства.

Запуск шести спутников OneWeb планировался на 20 февраля, но был перенесен на 27 февраля из-за того что в конце января при подготовке на космодроме Куру на магистрали подачи гелия в разгонном блоке "Фрегат" была обнаружена трещина, которую позже заварили прибывшие из России специалисты. Затем старт был отложен на 28 февраля вследствие нештатного поведения третьей ступени ракеты "Союз-2.1б" при запуске египетского спутника EgyptSat-A 21 февраля.

В 2013–2018 годах с помощью четырех ракет "Союз-СТ" с космодрома Куру на орбиту были выведены 16 британских спутников связи O3b, предназначенных для недорогого высокоскоростного доступа в интернет. Они были построены европейской компанией Thales Alenia Space по заказу британской компании O3b Networks — 100% "дочки" европейского спутникового оператора SES.

В июне 2015 года Роскосмос подписал контракт с Arianespace и британской OneWeb на 21 коммерческий запуск 672 спутников на ракетах-носителях "Союз" с разгонными блоками "Фрегат" с космодромов Куру, Байконур и Восточный. OneWeb планирует создать группировку спутников, которая позволит обеспечить широкополосный доступ в интернет для пользователей по всему миру благодаря полному охвату поверхности Земли.

Ранее источник в отрасли сообщал РИА Новости, что 21 февраля в полете из-за преждевременного выключения двигателя третьей ступени ракеты "Союз-2.1б", связанного с преждевременной выработкой окислителя из-за его недолива, разгонный блок "Фрегат" со спутником EgyptSat-A был выведен на суборбитальную траекторию с перигеем (ближайшая к Земле точка орбиты) на 57 километров ниже номинального. Благодаря запасам топлива и интеллектуальной системе управления "Фрегат" смог скорректировать недовыведение и доставить спутник на расчетную орбиту.

В настоящее время спутник EgyptSat-A, созданный в РКК "Энергия", проходит летные испытания под управлением российских специалистов. После их окончания EgyptSat-A будет передан египетской стороне. Как рассказал РИА Новости еще один источник в отрасли, все системы космического аппарата функционируют штатно, никаких претензий к их работе нет.