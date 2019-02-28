Ракета «Союз» со спутниками OneWeb стартовала с космодрома Куру

Российская ракета-носитель «Союз-СТ-Б» с шестью спутниками низкоорбитальной системы связи компании OneWeb успешно стартовала с космодрома Куру во Французской Гвиане в 18:37 по местному времени (00:37 мск), сообщает ТАСС

Отделение ускорителей, а также второй и третьей ступеней произошло через 9 минут 22 секунды после старта. Теперь разгонный блок «Фрегат» в течение часа будет выводить спутники на низкую круговую орбиту на высоте 1,2 тыс. км. Общая продолжительность миссии составит 1 час 22 минуты. За процессом запуска непосредственно из центра управления полетами во Французской Гвиане следила министр социальных дел и здравоохранения Франции Аньес Бюзен.

Каждый спутник массой 147,7 кг оборудован двумя солнечными батареями (средняя мощность в рабочем состоянии — 210 Вт), плазменной двигательной установкой и бортовым датчиком спутниковой навигации GPS. Предполагаемый срок службы данных аппаратов — 5 лет.

В общей сложности OneWeb намеревается развернуть на околоземной орбите порядка 600 спутников. К 2021 году OneWeb намерена обеспечить 24-часовое покрытие Земли связью. Спутники будут работать в Ka и Ku-диапазоне радиочастотного спектра.

По заявлению разработчиков, абоненты низкоорбитальной системы OneWeb смогут получать доступ в интернет со скоростями, сравнимыми с доступом по выделенной наземной оптоволоконной линии. Первоначально скорость будет составлять более 500 мегабит в секунду, с вводом аппаратов второго поколения компания рассчитывает увеличить ее до 2,5 гигабит в секунду. Абоненты смогут принимать сигнал с помощью специальных терминалов, их можно будет устанавливать у себя дома, в общественных местах, на транспортных средствах (в т. ч. самолетах). В январе 2019 года сообщалось, что стоимость одного такого устройства не будет превышать 200-300 долларов.