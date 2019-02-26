Источник: на космодроме Куру усилили предстартовый контроль

Дополнительный контроль ввели на космодроме Куру перед намеченным на 28 февраля стартом шести британских спутников OneWeb с ракетой-носителем "Союз-СТ-Б" в связи с нештатной ситуацией при запуске египетского космического аппарата EgyptSat-A с Байконура , сообщил РИА Новости во вторник источник в ракетно-космической отрасли.

Ранее другой источник в отрасли сообщал РИА Новости, что 21 февраля в полете из-за преждевременного выключения двигателя третьей ступени ракеты "Союз-2.1б", связанного с преждевременной выработкой окислителя из-за его недолива, разгонный блок "Фрегат" со спутником EgyptSat-A был выведен на суборбитальную траекторию с перигеем (ближайшая к Земле точка орбиты) на 57 километров ниже номинального. Благодаря запасам топлива и интеллектуальной системе управления "Фрегат" смог скорректировать недовыведение и доставить спутник на расчетную орбиту.

"После ошибки, допущенной перед запуском спутника EgyptSat-A, которая чуть не привела к аварии, был усилен контроль предпусковых операций в Куру перед стартом спутников OneWeb", — сказал собеседник агентства.

Ранее исполнительный директор французской компании Arianespace Стефан Исраэль подтвердил нештатное поведение третьей ступени ракеты "Союз-2.1б" при запуске египетского спутника, в результате чего старт первых шести британских спутников OneWeb ракетой "Союз-СТ-Б" с космодрома Куру был перенесён с 27 на 28 февраля для проведения дополнительного анализа, так как у ракет "Союз-2.1б" и "Союз-СТ-Б" одинаковые третьи ступени.

В настоящее время спутник EgyptSat-A, созданный в РКК "Энергия" , проходит летные испытания под управлением российских специалистов. После их окончания EgyptSat-A будет передан египетской стороне. Как рассказал РИА Новости еще один источник в отрасли, все системы космического аппарата функционируют штатно, никаких претензий к их работе нет.

В июне 2015 года Роскосмос подписал контракт с Arianespace и британской OneWeb на 21 коммерческий запуск 672 спутников на ракетах-носителях "Союз" с разгонными блоками "Фрегат" с космодромов Куру, Байконур и Восточный.

OneWeb планирует создать группировку спутников, которая позволит обеспечить широкополосный доступ в интернет для пользователей по всему миру благодаря полному охвату поверхности Земли.