Ученые предупредили о появлении огромного айсберга

На шельфовом леднике Бранта в Антарктиде появились большие трещины, что говорит о скором отделении нового айсберга. Его площадь примерно вдвое превысит размер Нью-Йорка , сообщили в NASA.

Соответствующие выводы ученые сделали после изучения снимков со спутника. На них видно, что продолжила свой рост на восток трещина, появившаяся на леднике в октябре 2016 года. Но вместе с тем, что куда более важно, с юга на север стал расти другой разлом, который до этого 35 лет был в стабильном состоянии. Скорость его продвижения — около четырех километров в год, и когда две трещины пересекутся, айсберг пойдет в свободное плавание.