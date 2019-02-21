Погребённый в X веке викинг оказался женщиной

Анализ ДНК показал, что викинг, чьи останки уже давно вызывали споры археологов, оказался женщиной.

Хотя история повествуют о мифологических валькириях и женщинах, сражавшихся бок о бок с мужчинами, найдено очень мало доказательств существования женщин-викингов. Скелет X века, найденный в шведском городе викингов Бирке (крупнейший торговый центр викингов в 800 — 975 гг.) в 1878 году изначально считался мужчиной из-за специфики захоронения. Но новое исследование говорит об обратном. Анализ ДНК, полученной из левой клыка скелета и левой плечевой кости, позволил обнаружить, что у похороненного человека было две Х-хромосомы, а Y-хромосом не было вообще. Другими словами, древний воин был женщиной.

Открытие вызвало достаточно споров, поскольку вместе со скелетом в захоронении было найдено много боевой амуниции и оружия, включая меч и стрелы. Именно это заставило многих экспертов предположить, что покойный викинг был мужчиной. В могиле также обнаружили двух лошадей (кобыла и жеребец) и набор игровых фигурок, что характерно для погребения военачальников и вождей. По словам исследователей, этот факт является доказательством того, что женщина разбиралась в военной тактике и стратегии, а также могла быть высокопоставленным офицером при жизни.