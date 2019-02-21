Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Погребённый в X веке викинг оказался женщиной 

Naukatv.ru + ещё 2 3 часа назад
Фото: Cambridge University
Анализ ДНК показал, что викинг, чьи останки уже давно вызывали споры археологов, оказался женщиной.
Хотя история повествуют о мифологических валькириях и женщинах, сражавшихся бок о бок с мужчинами, найдено очень мало доказательств существования женщин-викингов. Скелет X века, найденный в шведском городе викингов Бирке (крупнейший торговый центр викингов в 800 — 975 гг.) в 1878 году изначально считался мужчиной из-за специфики захоронения. Но новое исследование говорит об обратном. Анализ ДНК, полученной из левой клыка скелета и левой плечевой кости, позволил обнаружить, что у похороненного человека было две Х-хромосомы, а Y-хромосом не было вообще. Другими словами, древний воин был женщиной.
Открытие вызвало достаточно споров, поскольку вместе со скелетом в захоронении было найдено много боевой амуниции и оружия, включая меч и стрелы. Именно это заставило многих экспертов предположить, что покойный викинг был мужчиной. В могиле также обнаружили двух лошадей (кобыла и жеребец) и набор игровых фигурок, что характерно для погребения военачальников и вождей. По словам исследователей, этот факт является доказательством того, что женщина разбиралась в военной тактике и стратегии, а также могла быть высокопоставленным офицером при жизни.
Naukatv.ru: последние новости
Атмосфера Земли простирается за пределы Луны В Помпеях нашли фреску с древнегреческим Нарциссом Найден самый маленький спутник в Солнечной системе
Комментарии
Наука и техника , Наука
Читайте также
Видео
LIVE: Обращение Путина к Федеральному собранию РФ
Политика
Пугачеву экстренно госпитализировали? Галкин внес ясность
Шоу-бизнес Статьи
Пока вы спали: «Путин сказал то, чего не говорил никогда»
Войска
Задержанных после массовой бойни в кафе показали на видео
Криминал Происшествия
О чем мечтают мужчины перед 23 февраля
Общество
Опубликовано видео испытаний арктической экипировки «Нанук»
Армия Войска
Израиль «уничтожил» вертолет РФ в ролике о системе ПВО
Оружие Армия
«Невероятная ракета»: почему от «Циркона» нет спасения
Оружие Армия
На Украине объявили масштабные обыски
Украина В мире
Кошмар класса люкс: новое об изнасиловании на Сейшелах
Происшествия Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение