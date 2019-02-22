Джеты квазаров запутали космический телескоп

Астрофизики из МФТИ, Физического института имени П. Н. Лебедева РАН NASA нашли ошибку в определении координат центров активных ядер галактик телескопом Gaia и помогли ее исправить. Параллельно ученые получили независимое подтверждение астрофизической модели этих объектов. Статья опубликована в журнале The Astrophysical Journal.

Точность координат, получаемых на Земле оптическими телескопами, существенно ограничена. В 2013 году на орбиту Земли был запущен спутник-телескоп Gaia, способный улавливать оптические сигналы от относительно отдаленных источников и по ним восстанавливать координаты с большей точностью, чем это было возможно сделать с Земли.

До Gaia самые точные координаты получали при помощи специальных систем радиотелескопов. Такие телескопы способны уловить низкочастотный (радио) сигнал с приличным разрешением. Это позволяет получить изображение в деталях, но точность измерения местоположения объектов в пространстве космоса несколько уступает точности Gaia. Однако, как обнаружили авторы статьи, и спутнику безоговорочно доверять нельзя. Сопоставление данных обоих методов показало, что Gaia при всей своей точности допускает систематическую ошибку при астрометрии целого класса космических объектов — активных ядер галактик. Для получения наиболее достоверной карты звездного неба спутнику необходима поддержка с Земли, и радиоданные помогают скорректировать координаты.

Активное ядро галактики — это небольшая и очень яркая область в ее центре. Спектр излучения ядер отличается от звездного, поэтому возникает вопрос о природе излучающего объекта внутри ядра. Принято считать, что внутри ядра находится черная дыра, всасывающая вещество галактики-хозяина. Помимо самого диска галактики, яркого ядра и пылевого облака вокруг, в такой системе может присутствовать мощный выброс вещества — джет. По характеру джета активные ядра галактики разделяются на подклассы — квазары, блазары и прочие.

«Мы предположили, что влияние джета может вносить систематическую ошибку в измерение координат активных ядер галактик у Gaia. Это предположение подтвердилось — оказалось, что для объектов с достаточно длинными джетами наблюдается закономерность: Gaia видит источник гораздо дальше по направлению джета, чем радиотелескоп», — говорит Юрий Ковалев, автор статьи, руководитель лабораторий в МФТИ и ФИАН.

Такую ошибку нельзя объяснить случайностью: существенный сдвиг наблюдался со статистической значимостью лишь у объектов с самыми длинными «хвостами» и не в случайном направлении, а в выделенном, совпадающем с направлением выброса. Речь идет об активных ядрах, у которых длина выброса на порядки больше размеров самой галактики. При этом сдвиги составляли порядка длины джета.

Начиная с прошлого года Gaia предоставляет еще и информацию о видимых «цветах» галактик. Это помогло авторам разделить вклад разных частей галактики в оптическое излучение и измеряемые координаты: источника, самого диска, джета, звезд. Оказалось, основная причина сдвига координат — длинные джеты и маленькие аккреционные диски. В то же время излучение звезд галактики практически не влияет на точность измерений

Все это позволило сказать, что астрофизические эффекты, связанные с длинными джетами, способны сбить с толку оптический телескоп Gaia. Значит, он не может считаться в полной мере самостоятельным источником данных для определения координат квазаров. Но для получения точного значения можно комбинировать данные со спутника и с земного радиотелескопа.