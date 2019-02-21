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На борту МКС в сентябре 2019 года соберется девять человек 

ТАСС + ещё 2 2 часа назад
Фото: NASA / Tim Kopra
Три экипажа соберется на борту Международной космической станции в сентябре 2019 года. Об этом сообщил в четверг журналистам космонавт Роскосмоса Алексей Овчинин на предполетной конференции в Звездном городке.
"К концу сентября нас будет девять человек на борту. У меня такого опыта не было. Это будет здорово. Когда три экипажа, будет потеснее, но много народа — это веселее", — сказал он.
Старт корабля "Союз МС— 12" с Алексеем Овчининым, Ником Хейгом и Кристиной Кох на борту запланирован на 14 марта с космодрома Байконур. Согласно программе полета, они проведут на орбите 204 дня.
Затем в июле на МКС отправятся россиянин Александр Скворцов, итальянец Лука Пармитано и американец Эндрю Морган.
Третий экипаж, который прилетит в конце сентября, еще не определен. В его состав должен войти первый представитель ОАЭ.
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