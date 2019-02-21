На борту МКС в сентябре 2019 года соберется девять человек

Три экипажа соберется на борту Международной космической станции в сентябре 2019 года. Об этом сообщил в четверг журналистам космонавт Роскосмоса Алексей Овчинин на предполетной конференции в Звездном городке.

"К концу сентября нас будет девять человек на борту. У меня такого опыта не было. Это будет здорово. Когда три экипажа, будет потеснее, но много народа — это веселее", — сказал он.

Старт корабля "Союз МС— 12" с Алексеем Овчининым , Ником Хейгом и Кристиной Кох на борту запланирован на 14 марта с космодрома Байконур. Согласно программе полета, они проведут на орбите 204 дня.

Третий экипаж, который прилетит в конце сентября, еще не определен. В его состав должен войти первый представитель ОАЭ.