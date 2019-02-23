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Впервые в истории в открытый космос выйдут сразу две женщины 

BFM.RU + ещё 20 1 час назад
Фото: Reuters
Первый в истории выход в открытый космос сразу двух женщин состоится с борта МКС 29 марта, в нем примут участие американки Энн Макклейн и Кристина Кук, передает РИА Новости со ссылкой на сообщение НАСА.
Запуск космического корабля «Союз МС-12» с космодрома Байконур ракетой-носителем «Союз-ФГ» планируется на 14 марта в 22:14 мск, а его стыковка с МКС — на 15 марта в 4:07 мск. В экипаж «Союза МС-12» войдут россиянин Алексей Овчинин и американец Ник Хейг, не долетевшие на «Союзе МС-10» до МКС в октябре из-за аварии ракеты-носителя «Союз-ФГ», а также американка Кристина Кук.
Длительность полета экипажа «Союза МС-12» составит 204 дня (до 4 октября). Это будет второй космический полет для Овчинина и первый для Хейга и Кук. В ходе полета на МКС экипаж примет грузовые корабли «Прогресс», Dragon, Cygnus и HTV, выполнит выходы в открытый космос и проведет научные эксперименты. Кроме того, ожидается прибытие на станцию нового американского пилотируемого корабля.
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Наука и техника , Кристина Кук , Алексей Овчинин , NASA , РИА Новости , Байконур
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