Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Кости доисторического слона были обнаружены на Тамани 

ТК «Звезда» + ещё 1 21 февраля 2019
Фото: military_hill, instagram
Сотрудники Темрюкского историко-археологического музея обнаружили на побережье Азовского моря останки древнего животного.
Археологи на побережье Азовского моря в Краснодарском крае обнаружили останки доисторического животного. Об этом сообщили в Темрюкском историко-археологическом музее.
Как пишет «Российская газета», кости оказались на поверхности после длительного стока дождевых вод, которые вымыли их. Ученые вовремя смогли заметить эти окаменелости. Как отметили в музее, кости древнего доисторического животного могут принадлежать слону динотерию.
«Многие из костяков явно представляют собой фрагменты опорно-двигательной системы, возможно, древнего слона динотерия», — пояснил научный сотрудник Темрюкского историко-археологического музея Александр Демченко.
Археологи Палеонтологического института им. А. А. Борисяка РАН в настоящее время изучают обнаруженные останки и фотографии и выясняют, насколько возможно провести раскопки на месте обнаружения доисторического слона.
Эксперты отмечают, что первые динотерии появились на территории Индии, Пакистана, Африки около 20 млн лет назад. Последние представители доисторических слонов вымерли около 2 млн лет назад.
ТК «Звезда»: последние новости
SpaceX запустила ракету со спутником связи и израильским луноходом Флагман Xiaomi Mi Mix 3 официально представили в России Эксперты назвали лучшие смартфоны в мире
Комментарии
Наука и техника , Александр Демченко , РАН , "Российская газета" , Краснодарский Край
Читайте также
Видео
Политик вывел из России миллиарды рублей
Происшествия
В России признали бесполезность «Цирконов» против США
Армия Оружие
Порошенко накричал на журналиста «Вестей» в здании ООН
В мире
LIVE: Обращение Путина к Федеральному собранию РФ
Политика
Сожжение верблюдов для укрепления России заинтересовало СК
Происшествия
Пока вы спали: «Путин сказал то, чего не говорил никогда»
Войска
Во Внуково произошло ЧП с самолетом
Происшествия
«Упал из-за пьяного пилота»: версия катастрофы Boeing
Происшествия
Задержанных после массовой бойни в кафе показали на видео
Криминал Происшествия
Легендарная сталинская высотка разрушается
Новости Москвы Общество
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение