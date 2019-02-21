Кости доисторического слона были обнаружены на Тамани

Сотрудники Темрюкского историко-археологического музея обнаружили на побережье Азовского моря останки древнего животного.

Археологи на побережье Азовского моря в Краснодарском крае обнаружили останки доисторического животного. Об этом сообщили в Темрюкском историко-археологическом музее.

Как пишет « Российская газета », кости оказались на поверхности после длительного стока дождевых вод, которые вымыли их. Ученые вовремя смогли заметить эти окаменелости. Как отметили в музее, кости древнего доисторического животного могут принадлежать слону динотерию.

«Многие из костяков явно представляют собой фрагменты опорно-двигательной системы, возможно, древнего слона динотерия», — пояснил научный сотрудник Темрюкского историко-археологического музея Александр Демченко.

Археологи Палеонтологического института им. А. А. Борисяка РАН в настоящее время изучают обнаруженные останки и фотографии и выясняют, насколько возможно провести раскопки на месте обнаружения доисторического слона.

Эксперты отмечают, что первые динотерии появились на территории Индии, Пакистана, Африки около 20 млн лет назад. Последние представители доисторических слонов вымерли около 2 млн лет назад.