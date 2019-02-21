Спутник Egyptsat-A запустят на ракете «Союз-2.1б» с космодрома Байконур

Ракета-носитель "Союз-2.1б" с египетским спутником Egyptsat-A стартует в четверг вечером с космодрома Байконур . Об этом сообщили журналистам в РКК "Энергия", изготовившей аппарат.

"Запуск спутника запланирован на 21 февраля в 19:47 мск. Трасса полета ракеты-носителя пройдет в северном направлении от космодрома Байконур над территорией Казахстана (Актюбинская и Костанайская области) и России (Уральский регион)", — сказали в РКК "Энергия".

Ракета должна отправиться в космос с 31-й стартовой площадки Байконура. Через девять минут после старта должно произойти отделение от ракеты разгонного блока "Фрегат" и египетского спутника.

Изначально EgyptSat-A должен был отправиться на орбиту 22 ноября 2018 года, однако пуск несколько раз переносился.

Аппарат изготовлен в интересах египетского Национального агентства по дистанционному зондированию Земли и должен заменить спутник российского производства EgyptSat-2, связь с которым прервалась в апреле 2015 года. В мае 2016 года РКК "Энергия" сообщила, что приступила к созданию аппарата за счет страхового покрытия за потерянный аппарат.

Новый египетский космический аппарат EgyptSat-A получит усовершенствованные оптико-электронную систему и бортовой комплекс управления, высокоскоростную бортовую радиолинию и модернизированные солнечные батареи. При этом доля российских комплектующих в EgyptSat-A будет существенно выше, чем в EgyptSat-2. В частности, на спутнике будут установлены отечественные передатчики X-диапазона, прошедшие апробацию на Международной космической станции.