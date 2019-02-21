Начался новый набор российских космонавтов 

Подписан приказ о начале нового набора в отряд космонавтов Роскосмоса, сообщили источники в ракетно-космической отрасли.
Приказ подписали на прошлой неделе, в ближайшие дни о наборе объявят официально, передает РИА «Новости».
Глава пресс-службы Роскосмоса Владимир Устименко заявил, что приказ проходит «проработку условий и положений».
В 2018 году отбор прошли шестеро из 420 желающих.
Напомним, в январе стало известно о планах Роскосмоса сформировать полноценный отряд космонавтов из числа молодых женщин.