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Начался новый набор российских космонавтов 

Деловая газета «Взгляд» + ещё 3 1 час назад
Фото: РИА Новости
Подписан приказ о начале нового набора в отряд космонавтов Роскосмоса, сообщили источники в ракетно-космической отрасли.
Приказ подписали на прошлой неделе, в ближайшие дни о наборе объявят официально, передает РИА «Новости».
Глава пресс-службы Роскосмоса Владимир Устименко заявил, что приказ проходит «проработку условий и положений».
В 2018 году отбор прошли шестеро из 420 желающих.
Напомним, в январе стало известно о планах Роскосмоса сформировать полноценный отряд космонавтов из числа молодых женщин.
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Наука и техника , Наука , Владимир Устименко , Роскосмос , РИА Новости
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