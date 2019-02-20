Ученые начнут наблюдение за экологией Арктики с помощью изучения растительных покровов

Ученые Ботанического института им. В. Л. Комарова РАН в 2019 г. начнут наблюдение за экологией Арктики с помощью изучения изменений, которые происходят в растительных покровах этих территорий. Такой метод требует обладает наибольшей эффективностью и позволит усовершенствовать природоохранную систему Арктики, сообщил в среду заведующий лаборатории динамики растительного покрова Арктики Игорь Лавриненко на пресс-конференции в петербургском пресс-центре ТАСС

"Растительное сообщество — это… индикатор состояния экологии любого местообитания, экологических условий и оценка динамики… такой территории, она даст в перспективе полную характеристику того, что за этот период времени произошло в пределах данного местообитания, учитывая все многообразие экологических, и микро— и макроклиматических факторов", — рассказал Лавриненко.

Новый для РФ вид мониторинга

По словам Лавриненко, лаборатория динамики растительного покрова Арктики при Ботаническом институте им. В. Л. Комарова РАН была создана в рамках национального проекта "Наука" в конце 2018 года и именно ее глобальной задачей станет создание новой системы по исследованию экологии и природы Арктики. Лавриненко при этом уточнил, что под динамикой растительных покровов понимается изменения растений, которые происходят под влиянием различных факторов — климатических и антропогенных. Ученый отметил, что мониторинг состояния растений наиболее эффективен и требует меньше затрат, чем изучение отдельных факторов.

"Одновременно в обществе действуют десятки и сотни экологических факторов, которые взаимодействуют между собой. При разных условиях оценка этого воздействия совершенно разная и все это измерить и оценить бывает невозможно", — рассказал заведующий лабораторией. При этом по словам Лавриненко, метод мониторинга растительных покровов широко применяется в европейских странах с 1990-х годов, Россия будет переходить к нему только сейчас.

"У нас на настоящее время, в отличие от той же Западной Европы, США, на очень низком уровне находится классификация растительности. А ведь каждая категория растительности — это определенное местообитание, которое отражает тип экологического комплекса, взаимодействие факторов, причем это такой исторически сложившийся индикатор", — рассказал Лавриненко.

Задачи лаборатории

Он отметил, что основной задачей лаборатории на первом этапе этой работы станет инвентаризация материалов, которые накопили институты Санкт-Петербурга и других регионов за время работы в Арктике. В результате ученые намерены создать базовую информационную систему на основе ГИС технологий, работа над ней начнется в 2019 году.

"С другой стороны, имеются десятки тысяч описаний на конкретных участках с географической привязкой — по крайней мере, только по восточноевропейским тундрам у нас порядка 7 тыс. описаний, это практически 20-летний период. Подняв эти описания и проведя повторно на тех или иных участках эти работы, мы уже сможем показать тренд, который произошел за этот период времени — 25-30 лет", — рассказал Лавриненко. Ученый также отметил, что в этой работе могут быть использованы данные со спутниковых снимков, которые показывают изменения растительности в Арктике с 1970-х гг.

"Стратегическая цель работы — чтобы система контроля местообитаний легла в основу природоохранной системы российской Арктики", — пояснил ТАСС Лавриненко.

Он подчеркнул, что охранять нужно не конкретные виды растений или животных, а места их обитания, контролируя их состояние "с помощью полевых работ и спутниковой съемки". Лавриненко высказал мнение, что создание такой системы может занять около двух лет.