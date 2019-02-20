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Samsung представил смартфон Galaxy Fold со складывающимся экраном 

ТАСС + ещё 1 35 минут назад
Фото: Samsung
Южнокорейская корпорация Samsung представила в среду в Сан-Франциско (штат Калифорния) новый смартфон со складывающимся экраном, он получил название Galaxy Fold. Трансляция пресс-конференции идет на сайте компании.
Как пояснил старший вице-президент Samsung по маркетингу Джастин Денисон, в сложенном состоянии устройство можно использовать как смартфон, в разложенном оно по функциям заменяет планшет. Денисон констатировал, что "Galaxy Fold невероятно универсален — это смартфон, планшет и камера, которая умещается в карман". Устройство оснащено шестью камерами и доступно в четырех цветах: черном, серебристом, зеленом и голубом.
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Наука и техника , Гаджеты , Интернет , Сан-Франциско
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