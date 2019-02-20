Samsung представил смартфон Galaxy Fold со складывающимся экраном

Южнокорейская корпорация Samsung представила в среду в Сан-Франциско (штат Калифорния) новый смартфон со складывающимся экраном, он получил название Galaxy Fold. Трансляция пресс-конференции идет на сайте компании.

Как пояснил старший вице-президент Samsung по маркетингу Джастин Денисон, в сложенном состоянии устройство можно использовать как смартфон, в разложенном оно по функциям заменяет планшет. Денисон констатировал, что "Galaxy Fold невероятно универсален — это смартфон, планшет и камера, которая умещается в карман". Устройство оснащено шестью камерами и доступно в четырех цветах: черном, серебристом, зеленом и голубом.