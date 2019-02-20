Увеличение популяции амурских тигров предложили ускорить «дыркой» на российско-китайской границе

Исследователи из Федерального научного центра биоразнообразия наземной биоты Дальневосточного отделения РАН совместно с коллегами из Китая изучили изменения ареала обитания амурских тигров в последние годы. Выяснилось, что для китайской популяции амурских тигров он постепенно смещается на запад. В то же время российская популяция тигров лишь ограниченно обменивается особями с китайской, что указывает на серьезные сложности на пути к такой миграции.

Учёные считают разумным создать специальные «коридоры» через российско-китайскую границу, миграция вдоль которых для тигров была бы сравнительно простой. Соответствующая статья опубликована в Ecology and Evolution.

Амурский тигр (Panthera tigris altaica) — самый крупный из живущих хищников-кошачьих, и, кроме этого, один из самых редких. Еще в начале прошлого века он водился в Корее , Китае и на юге Дальнего Востока России . Однако после снятия ограничений маньчжурской династии Цин на заселения Маньчжурии китайцами последние поток хлынули в этот регион и стали там этническим большинством. Различные части тела тигра ценны с точки зрения традиционной китайской медицины, поэтому он был почти истреблен южнее границ России. Проблема, однако, была в том, что именно там и жило подавляющее большинство амурских тигров — климат Маньчжурии намного теплее, чем у российского Приморья, отчего плотность тигров на единицу площади там была много больше.

Лишь в конце 90-х китайские власти смогли полностью остановить отстрел тигров. В итоге сегодня их в России и Китае около 400 штук (подавляющее большинство — в нашей стране), хотя 20-30 лет назад было немногим более 200. Оптимальным решение вопроса была бы естественная миграция части тигров из России, где в силу холодного климата они все равно не могут достигнуть большой численности, в Китай. За счет обратной миграции со временем могло повыситься генетическое разнообразие (а значит и шансы на выживание) и «российских» тигров.

Авторы новой работы проанализировали материал 2003-2016 годов — от описаний встреч с конкретными животными до фото их следов и записей видеоловушек — чтобы выяснить, имеет место миграция такого рода или нет. Им удалось обнаружить целый ряд особей — как правило, тигриц с потомством — которые пересекли Амур и поселились в Маньчжурии. В целом вероятность «российского» тигра мигрировать в Китай оценивается исследователями примерно в 13 процентов. За счет такой миграции, а равно и за счет начала воспроизводства местных, «китайских» тигров, ареал обитания китайской популяции Panthera tigris altaica начал энергично сдвигаться на запад. Каждые три года он сдвигается на 12,83±4,41 километра западнее. Это достаточно неплохие темпы для столь малочисленной популяции.

В то же время ученые отмечают, что темпы миграции могли бы быть и выше. Тигр вообще склонен к дальним переходам, и, как правило, быстро переселяется в места, где лучше климат или меньше конкурентов. То, что вероятность переселения в Китай порядка 13 процентов, указывает на наличие больших препятствий на этом пути. Скорее всего, речь идет не о естественных препятствиях — эти животные способны пересечь Амур и зимой, и в теплое время года. Но районы со сплошной застройкой, особенно частые по китайскую сторону границы, тигрампреодолевать очень нелегко. В связи с этим рационально создать трансграничный коридор, в котором не было бы присутствии людей или скота. В таком коридоре тигры могли бы более свободно перемещаться из одной страны в другую, повышая свою общую численность и расширяя ареал.