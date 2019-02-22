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Роскосмос построит в Москве небоскреб-"ракету" 

Российская Газета + ещё 31 1 час назад
Фото: Роскосмос
Здание Национального космического центра, где разместятся головной офис Роскосмоса, подразделения головных отраслевых институтов и другие объекты, будет напоминать ракету.
— Уже началась проработка эскизных проектов Национального космического центра — наши архитекторы предлагают делать одно высокое здание — оно должно напоминать ракету. В некоторых вариантах — сверхтяжелую ракету. Это здание должно восприниматься как символ "Роскосмоса", — рассказал глава госкорпорации Дмитрий Рогозин на презентации Национального космического центра.
Также в "высотке — ракете" планируется разместить ситуационный центр управления, которого у Роскосмоса раньше не было, новый Центр управления полетами, инженерные и конструкторские бюро… И это только лишь небольшая часть масштабного проекта. Национальный космический центр может быть полностью готов уже через 3,5 — 4 года. Он будет занимать 9,9 га, к нему будет прилегать территория Центра имени Хруничева.
Здесь планируется создать экспериментальное производство со специализацией на водородной тематике. Производство третьей водородной ступени ракеты-носителя "Ангара-А5В", кислородно-водородного разгонного блока РН тяжелого класса, создание ракеты-носителя сверхтяжелого класса…
Кроме того, продолжится производство ракеты-носителя "Протон". Планируется разместить производство "Ангары". В планах — создание не менее двух ракет-носителей этого типа в год. Абсолютно все производство будет экологически "чистым". Благодаря модернизации, отказу от избыточных площадей, переходу на современные технологии тепло, электро и водоснабжения, ежегодная экономия составит более 600 миллионов рублей.
При этом высвобождается огромная территория, на которой будет размещен аэрокосмический кластер с предприятиями, производящими новые сплавы, приборы, микроэлектронику, композитные материалы…
По словам Дмитрия Рогозина, основные расходы на строительство научно-производственного кластера и инфраструктуру возьмет на себя Москва. В планах, в частности, строительство четырех мостов через Москву-реку, которые соединят территорию центра с другими районами столицы. Также Национальный космический центр будет соединен скоростным транспортом с подмосковным Королевым.
Таким образом, на территории Центра имени Хруничева планируется создать более 20 тысяч высокотехнологичных рабочих мест, привлекать к работе в центре молодых специалистов, установить достойные зарплаты. Здесь же разместятся базовые кафедры ведущих вузов. Например, МГТУ им. Баумана.
"Подготовка кадров, смена поколений для нас крайне важны. С такими зарплатами, какие сегодня существуют на некоторых предприятиях Роскосмоса, — мы не сможем привлечь молодых высококвалифицированных специалистов, — рассказал Дмитрий Рогозин. — Зарплата должна быть на 10 процентов выше средней по региону".
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Наука и техника , Пожары , Дмитрий Рогозин , ЦУП , ГКНПЦ им.М.В.Хруничева , Роскосмос , МГТУ им. Баумана , Москва
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