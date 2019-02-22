Роскосмос построит в Москве небоскреб-"ракету"

Здание Национального космического центра, где разместятся головной офис Роскосмоса , подразделения головных отраслевых институтов и другие объекты, будет напоминать ракету.

— Уже началась проработка эскизных проектов Национального космического центра — наши архитекторы предлагают делать одно высокое здание — оно должно напоминать ракету. В некоторых вариантах — сверхтяжелую ракету. Это здание должно восприниматься как символ "Роскосмоса", — рассказал глава госкорпорации Дмитрий Рогозин на презентации Национального космического центра.

Также в "высотке — ракете" планируется разместить ситуационный центр управления, которого у Роскосмоса раньше не было, новый Центр управления полетами , инженерные и конструкторские бюро… И это только лишь небольшая часть масштабного проекта. Национальный космический центр может быть полностью готов уже через 3,5 — 4 года. Он будет занимать 9,9 га, к нему будет прилегать территория Центра имени Хруничева

Здесь планируется создать экспериментальное производство со специализацией на водородной тематике. Производство третьей водородной ступени ракеты-носителя "Ангара-А5В", кислородно-водородного разгонного блока РН тяжелого класса, создание ракеты-носителя сверхтяжелого класса…

Кроме того, продолжится производство ракеты-носителя "Протон". Планируется разместить производство "Ангары". В планах — создание не менее двух ракет-носителей этого типа в год. Абсолютно все производство будет экологически "чистым". Благодаря модернизации, отказу от избыточных площадей, переходу на современные технологии тепло, электро и водоснабжения, ежегодная экономия составит более 600 миллионов рублей.

При этом высвобождается огромная территория, на которой будет размещен аэрокосмический кластер с предприятиями, производящими новые сплавы, приборы, микроэлектронику, композитные материалы…

По словам Дмитрия Рогозина, основные расходы на строительство научно-производственного кластера и инфраструктуру возьмет на себя Москва. В планах, в частности, строительство четырех мостов через Москву-реку, которые соединят территорию центра с другими районами столицы. Также Национальный космический центр будет соединен скоростным транспортом с подмосковным Королевым.

Таким образом, на территории Центра имени Хруничева планируется создать более 20 тысяч высокотехнологичных рабочих мест, привлекать к работе в центре молодых специалистов, установить достойные зарплаты. Здесь же разместятся базовые кафедры ведущих вузов. Например, МГТУ им. Баумана

"Подготовка кадров, смена поколений для нас крайне важны. С такими зарплатами, какие сегодня существуют на некоторых предприятиях Роскосмоса, — мы не сможем привлечь молодых высококвалифицированных специалистов, — рассказал Дмитрий Рогозин. — Зарплата должна быть на 10 процентов выше средней по региону".