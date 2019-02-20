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Австралия посадит один миллиард деревьев, чтобы спасти планету 

TechCult 4 часа назад
Фото: TechCult
Правительство Австралии в рамках программы борьбы с изменениями климата готово выделить средства на посадку одного миллиарда деревьев. Проект рассчитан на 30 лет — до 2050 года. В случае реализации он сократит ежегодные выбросы парниковых газов в атмосферу Земли на 18 млрд тонн.
Данная новость подтверждается исследованиями Университета науки, технологий, инженерии и математики в Цюрихе (ETH Zurich): кампания по посадке деревьев такого масштаба может кардинально изменить экологическую ситуацию на планете. По словам одного из исследователей Томаса Кроутера, деревья являются «нашим самым мощным оружием в борьбе с изменением климата».
Миллиард деревьев — это безусловно внушительная цифра, однако значительно меньше того, что необходимо — триллиона деревьев, которые, по подсчетам Кроутера и его коллег, необходимы для полного оздоровления Земли. Однако это хороший старт, и если инициатива Австралии будет поддержана другими странами — она позволит переломить тяжелую экологическую ситуацию, которая складывается на планете сейчас.
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Наука и техника , Экология , Австралия
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