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Легкую ракету для «быстрых» запусков создают в России 

360tv.ru
Российское научно-производственное объединение «Тайфун» разрабатывает легкую ракету для запусков спутников на орбиту. Об этом сообщила газета «Известия».
Заведующий лабораторией геофизических и экологических ракетно-космических исследований Анатолий Позин рассказал, что двигатель второй ступени заменит научное оборудование, которое находится в головной части ракеты.
«Это даст носителю возможность выводить полезный груз массой до 15 килограммов на низкую околоземную орбиту высотой 250–300 километров», — подчеркнул Позин.
Эксперты отмечают, что благодаря новой ракете запуски космических аппаратов можно будет проводить быстро. Сейчас же заказчики вынуждены подолгу ждать очередной отправки больших ракет-носителей.
Однако оперативный запуск может дорого обойтись заказчику. Стоимость отправки одного килограмма на орбиту у новой системы в два раза больше, чем на действующих носителях.
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