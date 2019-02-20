Легкую ракету для «быстрых» запусков создают в России

Российское научно-производственное объединение «Тайфун» разрабатывает легкую ракету для запусков спутников на орбиту. Об этом сообщила газета «Известия».

Заведующий лабораторией геофизических и экологических ракетно-космических исследований Анатолий Позин рассказал, что двигатель второй ступени заменит научное оборудование, которое находится в головной части ракеты.

«Это даст носителю возможность выводить полезный груз массой до 15 килограммов на низкую околоземную орбиту высотой 250–300 километров», — подчеркнул Позин.

Эксперты отмечают, что благодаря новой ракете запуски космических аппаратов можно будет проводить быстро. Сейчас же заказчики вынуждены подолгу ждать очередной отправки больших ракет-носителей.

Однако оперативный запуск может дорого обойтись заказчику. Стоимость отправки одного килограмма на орбиту у новой системы в два раза больше, чем на действующих носителях.