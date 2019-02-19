НАСА планирует отправить экспедицию на Марс в середине 2030-х годов

Пилотируемый полет на Марс возможен в середине 2030-х годов, заявил директор Национального управления по аэронавтике и исследованиям космического пространства ( НАСА ) Джим Брайденстайн.

"Мы ориентируемся на середину 2030-х годов. Предстоит много работы", — сказал он в интервью телеканалу MSNBC.

Перед этой миссией, по славам главы НАСА, необходимо будет испытать технологии на Луне и развить их, чтобы впоследствии их можно было бы использовать на Марсе. В этом НАСА будет сотрудничать с международными и коммерческими партнерами.

"Перед этим мы должны испытать технологии на Луне. И мы делаем это в коалиции с международными партнерами, которые присоединяются к этим усилиям", — добавил Брайденстайн.

Ранее НАСА сообщило, что миссия прибывшего на Марс в 2004 году ровера Opportunity завершена, марсоход не отвечает на сигналы с Земли. Opportunity прибыл на Марс в 2004 году и изначально был рассчитан на 90 дней работы.

В связи с завершением миссии глава НАСА Джим Брайденстайн отметил продолжавшуюся на протяжении почти двух десятилетий работу специалистов НАСА. Сотрудники миссии признали, что хотя "это всего лишь машина", расставаться с ней после стольких лет совместной работы очень тяжело. В НАСА рассказали, что совершили около тысячи попыток связаться с ровером, но теперь "настало время попрощаться".

В июне прошлого года НАСА сообщило, что сильнейшая пылевая буря на Марсе повлияла на работу американского марсохода Opportunity, который находится на планете с 2004 года. В последний раз марсоход связывался с Землей 10 июня, после чего ушел в спящий режим. В конце июля НАСА сообщило, что пылевая буря на Марсе начала стихать, но восстановление работы марсохода Opportunity может занять недели или даже месяцы. В сентябре специалисты смогли рассмотреть марсоход на снимке, сделанном камерой высокого разрешения HiRISE на борту зонда MRO (Mars Reconnaissance Orbiter).