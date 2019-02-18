Химики и антропологи вычислили точное «меню» неандертальцев

Изотопный анализ зубов неандертальцев указал на то, что они охотились на северных оленей и прочих крупных копытных животных, а не питались постоянно мясом мамонтов, рыбой и плотью соплеменников. Об этом рассказывают ученые, опубликовавшие статью в журнале PNAS.

"Мы в очередной раз подтвердили, что неандертальцы были успешными топ-хищниками. Им удалось остаться на вершине пищевой цепи даже после пришествия кроманьонцев в Европу. Теперь мы можем объяснить изотопный состав их останков, не привлекая экзотические источники белка, такие как грибы или рыба", — пишут Жан-Жак Ублин (Jean-Jacques Hublin) из Института эволюционной антропологии в Лейпциге (Германия) и его коллеги.

Неандертальцы, как сегодня считают антропологи, генетики и химики, питались практически только одним мясом и не были приспособлены к употреблению больших количеств сырой или даже вареной растительной пищи. Об этом говорит и характер царапин на их зубах, и их гены, и доли изотопов азота и углерода в их останках.

С другой стороны, до сих пор не понятно, чье мясо предпочитали есть "первые аборигены Европы", и охотились ли они на животных в принципе. К примеру, многие ученые сегодня считают, опираясь на следы разделочных ножей и необычные повреждениях на костях древних людей, что неандертальцы были каннибалами или профессиональными падальщиками.

Вторая группа исследователей полагает, что каннибализм был невыгоден с энергетической точки зрения и поэтому Homo neanderthalensis должны были охотиться на крупную дичь, в том числе крупных копытных животных. Еще одна коалиция антропологов считает, что их главными жертвами были мамонты, так как доли изотопов в их костях и в останках неандертальцев почти полностью совпадают.

Ублин и его коллеги получили точный ответ на этот вопрос, изучив изотопный состав зуба неандертальца, найденного во французской пещере Ле-Котт, расположенной в окрестностях города Пуатье. Изначально ученых просто интересовал возраст их находки, однако первый же анализ содержимого зуба показал, что в нем содержится рекордно много тяжелого азота-15.

Это было крайне сложно объяснить даже тотальным "мясоедством" неандерталцьев, что заставило авторов статьи детально изучить белковое содержимое зуба, используя несколько недавних открытий, связывающих диету, окружающую среду и химический состав тела.

К примеру, недавно ученые заметили, что доли тяжелых и легких изотопов углерода и азота в молекулах аминокислот далеко не всегда равны "средним" значениям, что связано с особенностями их попадания или синтеза в организме.

В частности, доля углерода-13 в аминокислоте валин отражает то, как много рыбы ел человек или животное, а азот-15 в глутамате — количество мясной пищи. Изотопный состав некоторых других белковых "кирпичиков", к примеру, фенилаланина, наоборот, не зависит от диеты и отражает местные условия среды.

Это позволило Ублину и его коллегам очень точно "вычислить" диету неандертальцев, живших в этой пещере примерно 50 тысяч лет назад, используя всего один зуб и несколько десятков костей местной живности времен оледенения, в том числе мамонтов, бизонов, северных оленей, лошадей, медведей и гиен.

Как показал этот анализ, белки неандертальцев содержали в себе максимальное количество азота-15, что подтвердило их 100% мясную диету. При этом, доли изотопов углерода в их зубах были ближе всего к гиенам и к крупным копытным животным, а не к мамонтам или медведям.

Это говорит о том, что основой рациона "аборигенов Европы" выступали северные олени и лошади, а не рыба, мясо соплеменников или представители мегафауны. Это одновременно подтверждает классические представления о диете неандертальцев и ставит под сомнение популярный миф о том, что древние люди систематически охотились на мамонтов и предпочитали их другим видам добычи.