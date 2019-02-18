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Археологи обнаружили остатки первых построек Севастополя 

Российская Газета 2 часа назад
Фото: iStock
Во время раскопок на Историческом бульваре в Севастополе археологи Института истории материальной культуры РАН и Государственного Эрмитажа обнаружили фундаменты и стены первых построек, датированные годом основания города.
— Это самая первая застройка Севастополя 1783 года, — рассказал "РГ" ведущий научный сотрудник ИИМК РАН Сергей Соловьев. — В основании стен мы нашли закладную екатерининскую монету. Видимо, здесь были большие дома, с прочными основательными стенами, с мощеными дворами.
Фрагменты стен находились под оборонительными сооружениями четвертого бастиона. Скорее всего, здания были разобраны, когда в Севастополе в первой половине XIX века началось строительство укреплений.
— Это первое свидетельство того, что до Крымской войны на этом месте существовала жилая застройка, — добавил Соловьев.
Кроме этого, ученые обнаружили фрагмент водопровода конца XVIII века.
— В районе памятника Тотлебену найдены остатки водопровода, — продолжает Сергей Соловьев. — Строители прокладывали траншею под коммуникации, и мы заметили часть керамической трубы и перекрытия в виде каменных плит. Это говорит о наличии коммуникаций с самых первых лет основания Севастополя.
Информацию о находках ученые передадут в Государственный музей героической обороны и освобождения Севастополя.
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