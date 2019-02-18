Названы лучшие смартфоны в мире

Business Insider составил рейтинг лучших в мире смартфонов. В него вошли 20 моделей американских, китайских и корейских производителей.

На первом месте неожиданно китайский смартфон OnePlus 6T, работающий на бывшем флагманском чипе Snapdragon 845 и поддерживающий чистый Android. В России цены на базовую модель гаджета начинается от 27 тысяч рублей.

Второе место в списке лучших занял Apple iPhone XR, у которого эксперты отметили большой экран и топовые характеристики. Стоит этот смартфон от 66 тысяч рублей у официальных поставщиков. На третье место специалисты поместили Google Pixel 3 и Pixel 3 XL, которые не продаются официально в России. Четвертое и пятое места рейтинга заняли соответственно Samsung Galaxy Note9 и флагманы от Apple — iPhone XS и iPhone XS Max.

В список лучших мировых смартфонов также вошли (по убыванию): LG V40, iPhone X, Samsung Galaxy S9 Plus, iPhone 8 Plus, Samsung Galaxy S9, Huawei Mate 20 Pro, iPhone 8, LG G7, игровой Razer Phone 2, HTC U12+, Galaxy S8 и S8 Plus, iPhone 7 Plus, Motorola Moto G6, Motorola Moto Z3 и BlackBerry Key2.

Самым дешевым смартфоном в рейтинге оказался Motorola Moto G6 — в США он стоит около $180, в России гаджет можно купить по цене около 15 тысяч рублей. Самый дорогой в списке — iPhone XS Max.