Вымирание мегалодона связали с появление белой акулы

Американские палеонтологи выяснили, что вымирание мегалодона — самого крупного хищника того периода — произошло не из-за климатических изменений и уменьшения морской биомассы. По словам исследователей, истинной причиной исчезновения стало появление более успешного вида морских существ, дожившего до наших дней. Статья ученых опубликована в журнале PeerJ.

Ученые заново провели анализ окаменелостей мегалодона, найденных на западном побережье Северной Америки, и обнаружили, что часть образцов была неверно идентифицирована и датирована. Согласно новым данным, это существо исчезло на миллион лет раньше, чем предполагалось до этого.

Взглянув по-новому на окаменелости, исследователи теперь предлагают, что мегалодон мог быть убит не кем иным, как современной большой белой акулой Carcharodon carcharias. Этот вид, по предположению ученых, мог конкурировать с мегалодоном за еду и успешно вытеснять его из собственного ареала обитания.

«Ранее считалось, что вымирание O. megalodon связано с исчезновением морской массы, но в мы выяснили, что эти два факта не связаны между собой», — объясняет ведущий автор Роберт Боссенекер.

Эта новая гипотеза интригует, но дискуссия о вымирании мегалодона вряд ли закончится. Эксперт по древним акулам рассказал National Geographic , что только один вид не может вызвать такое снижение численности хищника. Вместо этого он предполагает, что авторы, возможно, упустили из виду других виновников, таких как современная тигровая акула, которая также существовала на одной территории с мегалодоном.

Otodus megalodon существовал в период от 23 до 3,6 миллиона лет назад и достигал в длину 18 метров. Это втрое больше большой белой акулы. Считается, что вымирание мегалодона обусловлено изменением климата — образованием Панамского перешейка и глобальным похолоданием.