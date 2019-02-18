Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Россияне увидят Суперлуние года 

Газета.Ru + ещё 10 1 час назад
Фото: Reuters
Жители всей России смогут увидеть Суперлуние, то есть время, когда Луна будет самой большой в 2019 году. Об этом сообщили в Московском планетарии.
Суперлуние — момент, когда полная Луна подходит к Земле на расстояние ближе 362 тыс. км и моменты прохождения перигея и полнолуния отстоят по времени не больше, чем на 3 дня. Хоть это и ежегодное явление, но совпадение перигея и полнолуния бывают довольно редко.
В случае хорошей погоды, Суперлуние можно увидеть в ночь на 19 февраля, отметили в планетарии.
"Луна окажется на самом минимальном расстоянии от Земли в 2019 г. 19 февраля в 12.07 Луна подойдет к Земле на 356 тыс. 761 км, а в 18.54 произойдет полнолуние", — добавили в планетарии.
Ранее сообщалось, что Россия собралась добывать полезные ископаемые на Луне.
Газета.Ru: последние новости
В Помпеях нашли фреску с изображением Нарцисса В России разрабатывают космическую яхту для туристов Россия собралась добывать полезные ископаемые на Луне
Наука и техника , Общество
Читайте также
Видео
На мэра Иванова совершено нападение
Криминал Происшествия
Пока вы спали: «80 рублей и выше за доллар»
Общество
Названа причина взрывов в Донецке
Происшествия Армия
В центре Донецка прогремели три взрыва
Происшествия
Работу дрона-камикадзе от «Калашникова» показали на видео
Оружие Армия
Муж Скабеевой промолчал в эфире украинского канала
Общество
Маневры союзников: что Лукашенко получил в Сочи
Политика Статьи
Поклонская написала стих Порошенко
Политика Украина
Курильский вопрос снова закрывается
Политика Азия
«До трагедии чуть-чуть»: Невзоров вступился за Друзя
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение