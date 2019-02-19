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Россияне увидят суперлуние года 

ТК «Звезда» + ещё 41 3 минуты назад
Жители всей России смогут увидеть суперлуние, то есть время, когда Луна будет самой большой в 2019 году.
Во вторник, 19 февраля, жители России могут наблюдать за таким явлением, как суперлуние. Луна подойдет к Земле ближе всего в этом году, сообщили в пресс-службе Московского планетария. Примерно 12:07 по московскому времени спутник приблизится к нашей планете на расстояние 356 761 километров, а полнолуние произойдет в 18:54.
По словам астрономов, Луна движется вокруг Земли не по круговой, а по вытянутой, эллиптической орбите. При среднем расстоянии в 380 тысяч километров спутник, в зависимости от времени то приближается, то удаляется от нашей планеты, от 356 тысяч 400 километров до 406 тысяч 700 километров. Минимальное расстояние называется перигеем, а максимальное — апогеем.
В моменты, когда полная Луна проходит через точку перигея, она выглядит на 14% больше, чем обычно, и на 30% ярче, чем при прохождении самой удаленной точки — апогея.
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