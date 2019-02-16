Перевал Дятлова: ученые разгадали тайну века

Ученые выдвинули неожиданную версию гибели группы Дятлова

Шведские ученые представили собственную версию мистической гибели группы Игоря Дятлова в 1959 году. По мнению исследователей, лично побывавших на месте происшествия, трагедия, скорее всего, произошла из-за погодных условий.

Шведские исследователи обнародовали собственную версию загадочной гибели туристической группы Игоря Дятлова в 1959 году. По мнению участников экспедиции, лично отправившихся на Северный Урал с целью понять, какие препятствия могли встать на пути участников опасного похода, причиной трагедии, скорее всего, послужили погодные условия — в частности, сильная буря.

Комментируя результаты исследования, археолог Ричард Хольмгрен выразил мнение, что советские туристы могли спешно покинуть установленную палатку, опасаясь, что ее сдует.

«Я сам попадал в такие ветра на горе, это трудно представить, если сам такого не испытывал», — приводит его слова издание Aftonbladet.

«Думаем, их накрыла необычайно сильная буря. Скорее всего, они боялись, что палатку сдует, и они покатятся в ней вниз по горе, полностью потеряв контроль», — добавили ученые.

Согласно участникам экспедиции из Швеции , многие подробности происшествия, с годами обросшего мистикой и ставшего всемирно популярным, на деле вполне легко объяснимы. Так, эксперты уверены, что грудные клетки некоторых погибших оказались раздробленными не из-за какой-то внеземной силы, но по причине длительного нахождения трупов под массивным слоем снега.

«Женщина, у которой, как говорят, не было глаз и языка, лежала лицом в текущем ручье, так что, возможно, речь идет об обычном разложении. То, что тела приобрели такой цвет, тоже может объясняться естественными причинами, ведь они лежали на открытом воздухе», — сказал Хольмгрен.

Андреас Лильегрен, один из напарников Ричарда, что примечательно, по итогам экспедиции предпочел «сохранить ореол загадочности», предложив, к примеру, не отметать ту версию, согласно которой советские туристы погибли от рук военных.

«Если за этим стоят военные, то речь идет о том, что они увидели что-то, чего не должны были видеть — и их попросту ликвидировали. С другой стороны, если бы военные хотели убить их, они могли бы сделать это гораздо лучше, позаботиться о том, чтобы тела вообще никогда не нашли», — уточнил он.

В то же время исследователи высказали свой скепсис по отношению к другой популярной версии, называющей главным виновником трагедии сход лавины.

«Наша палатка стояла ровно на том же месте, лавине там негде набрать скорость, склон слишком пологий. Эта версия кажется надуманной попыткой найти рациональное объяснение», — заявил Хольмгрен.

Не верят эксперты и в гипотетическую причастность к инциденту представителей народа манси, которые потенциально могли оказаться где-то поблизости в день гибели туристов.

«Некоторые российские исследователи так считают. Лично я к этому отношусь скептически, нет никаких указывающих на это признаков», — отрезали ученые.

Говоря о самом исследовательском приключении, шведы признались, что изначально атмосфера в горах, где 60 лет назад свое последнее пристанище нашли члены группы Дятлова, их сильно пугала.

«Было очень тихо, не было слышно абсолютно ничего там стояла просто мертвая тишина. Я с такой больше нигде не сталкивался, это было неприятно, — рассказал Хольмгрен. — Интерес к этой загадке давно нас мучил как с научной точки зрения, так и с точки зрения легенд и мифов. Я археолог, и у меня в крови стремление исследовать прошлое в попытках разобраться, что произошло».

По его словам, в ходе похода температура воздуха опускалась до 50 градусов мороза. Вспоминая об этом, Лильегрен подчеркнул, что нахождения в таких смертельно опасных условиях заставило участников экспедиции задуматься о перенесенных советскими туристами муках.

«Я не могу представить себе ничего хуже, чем то, как они замерзали насмерть в темноте и легко одетые. Даже выбираться из спального мешка уже было страшно тяжело. Даже думать не хочу, каково им было», — ужаснулся ученый.

23 января 1959 года девять студентов под руководством пятикурсника Игоря Дятлова отправились в лыжный поход в североуральские горы. Из конечной точки маршрута — поселка Вижай — 12 февраля группа должна была послать телеграмму в институтский спортклуб, однако никаких вестей в указанную дату получено не было. Впоследствии была организована поисковая операция, в ходе которой обнаружили тела погибших при странных обстоятельствах туристов. Спустя 60 лет после трагедии — в начале 2019-го — теми загадочными событиями заинтересовалась отечественная прокуратура.