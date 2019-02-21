Источник: один из стартовых комплексов «Протона» на Байконуре закроют на три года раньше предполагаемого срока

Один из двух оставшихся на космодроме Байконур стартовых комплексов для ракеты-носителя «Протон» выведут из эксплуатации в 2020 году, на три года раньше первоначального плана, сообщил РИА Новости источник в ракетно-космической отрасли.

«По текущим планам, вывод из эксплуатации пусковой установки №24 на площадке №81 намечается в 2020 году», — сказал собеседник агентства.

Он добавил, что после этого на Байконуре останется в эксплуатации только один стартовый комплекс — пусковая установка №39 на площадке №200, который планируется закрыть в 2025 году.

Ранее сообщалось, что полностью прекратить эксплуатацию ракеты «Протон» на космодроме Байконур предполагается в 2025 году в связи с тем, что в носителе используются токсичные компоненты топлива. Казахстан последовательно выступает за прекращение пусков этой ракеты.

Ранее в Центре эксплуатации объектов наземной космической инфраструктуры, в ведении которого находятся стартовые комплексы космодрома Байконур, сообщили РИА Новости, что один из двух оставшихся стартовых комплексов для ракеты «Протон» — пусковая установка №24 на площадке №81 — будет закрыт в 2023 году.