Переплатили: Маск воюет с NASA за Юпитер

Маск пожаловался на NASA из-за полета к Юпитеру

Илон Маск впервые пожаловался на NASA за проигранный тендер на запуск. SpaceX требует объяснить, почему для научной миссии выбрана ракета конкурента, если ракета Маск на треть дешевле.

Корпорация SpaceX американского миллиардера Илона Маска затеяла необычную тяжбу, которая обращает на себя внимание тем, каким образом в США распределяются государственные средства на космическую отрасль, и конкретно — на запуски космических аппаратов в интересах государства.

SpaceX решила обжаловать решение NASA, своего основного заказчика, который по не понятной ей причине передал контракт на запуск межпланетной миссии ее давнему конкуренту, причем за гораздо большие деньги.

Речь идет о запуске миссии Lucy, которая будет отправлена к так называемым троянским астероидам Юпитера в октябре 2021 года. 31 января в NASA объявили, что тендер на запуск аппарата выиграл давний конкурент SpaceX — консорциум ULA, совместное предприятие Boeing и Lockheed Martin.

При этом сам запуск и «другие связанные с миссией затраты» оцениваются в $148,3 млн Запуск будет осуществлен при помощи ракеты Atlas 5 401 конфигурации. «Ничто так не приятно для нас, как тот факт, что в NASA выбрали ULA для запуска этой удивительной космической миссии», — заявил тогда Тори Бруно, исполнительный директор ULA. Представитель NASA Трэйси Янг подтвердила, что тендер выигран на конкурсной основе, однако отказалась сообщить число и названия участников тендера.

Однако, как и следовало ожидать, еще одним участником тендера была компания SpaceX, которая этот тендер проиграла, и, как сообщает издание SpaceNews, опротестовала результаты тендера в американской Счетной палате. Детали жалобы пока не ясны, известно лишь, что ведомство должно принять решение по этому вопросу не позднее 22 мая. Однако также известно, что после жалобы SpaceX в NASA приостановили работы по контракту с ULA.

«В NASA выпустили приказ остановить работу после опротестования результата тендера, поданного в Счетную палату. NASA всегда следуют расписанию миссий, но не готовы комментировать дела на рассмотрении», — заявила представитель NASA Янг.

В самой SpaceX также подтвердили подачу жалобы. «С тех пор, как SpaceX начала запускать миссии для NASA, это первый случай нашего оспаривания решений агентства, — заявили в корпорации. — SpaceX предложила вариант с чрезвычайно высокой уверенностью в успехе миссии по цене значительно ниже названной суммы. Поэтому мы считаем, что решение заплатить куда больше Boeing и Lockheed за ту же миссию не служит интересам агентства и американских налогоплательщиков».

По данным источников в космической отрасли США, SpaceX предложила отправку миссии на невозвращаемом варианте ракеты Falcon 9, имеющей максимальную грузоподъемность. По данным издания, ключевым фактором в выборе поставщика пусковых услуг стала необходимость жесткого выдерживания сроков запуска.

Lucy — сложная в плане маршрута миссия, требующая осуществления нескольких гравитационных маневров для посещения нескольких астероидов. Это обстоятельство накладывает жесткие ограничения на пусковое окно миссии — всего лишь 20 дней в октябре 2021 года.

Если по каким-то причинам запуск в этот период отменится, миссия вовсе не состоится.

«ULA участвовала в конкурсе за аппарат NASA Lucy и была удостоена выполнения этой важной научной миссии, — заявили там. — Эта межпланетная миссия имеет чрезвычайно узкое пусковое окно, чтобы попасть на все выбранные космические тела и выполнить все научные задачи. Если Lucy пропустит это окно, она не сможет состояться еще десятилетия».

«Мы видим, что Маск борется за госзаказы, видит в этом свой интерес. И это же хорошо иллюстрирует абсурдность утверждений, которые слышатся в России, в том числе от «Роскосмоса», что Маск демпингует, пользуясь доступом к бюджетным деньгам, и что Маск — чуть ли не проект NASA и Пентагона, — пояснил «Газете.Ru» Виталий Егоров, популяризатор космонавтики. — Если проанализировать деньги, которые получает Маск, ULA, и другие компании, видно, что Маск — далеко не самый финансируемый государством частник, и ему приходится жестко конкурировать на внутреннем рынке, и у него никаких преференций нет».

Точную стоимость запуска ракетой Маска назвать нельзя, однако издание Teslarati напоминает, что стоимость запуска Falcon 9 с возвращением первой ступени составляет $62 млн, за старт спутника GPS без возвращения ступени (наибольшая грузоподъемность) ранее платилось $83 млн, при этом за самые дорогие аналогичные пуски выплачивалось $97 млн Таким образом, выбрав Space X для запуска Lucy, в NASA могли сэкономить на пуске минимум треть стоимости, и сделать саму миссию дешевле примерно на 8-10 процентов.

По мнению Егорова, причина выбора ULA в том, что после программы Space Shuttle и Пентагон и NASA придерживаются политики «не хранить яйца в одной корзине». «Поэтому они будут стараться поддерживать всех, чтобы сохранить компетенции у всех производителей», — отметил Егоров.