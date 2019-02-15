Аргентина представила миру новый вид динозавра

Аргентина представила миру новый палеонтологический вид Barrosasuchus Neuquenianus — крокодила, жившего на территории нынешней провинции Неукен 70 миллионов лет назад, сообщило правительство провинции.

Окаменелые кости динозавра были найдены еще в 2001 году во время совместной экспедиции муниципального музея Кармен Фунес (Неукен) и королевского тиррелловского палеонтологического музея ( Канада ), однако ученым понадобилось 18 лет, чтобы извлечь их, обработать и проанализировать. Директор проекта, палеонтолог Родольфо Кориа отметил, что окаменелость была найдена в отличном состоянии, но она была словно инкрустирована в песок.

Уникальность находки заключается в том, что впервые был обнаружен практически полный скелет, включая череп, челюсти, ноги, руки, ребра, позвонки. Ранее ученые находили только фрагменты черепа.

По словам палеонтолога, эти крокодилы (или peirosaurios) были плотоядными, обитали в земноводной среде. Современные крокодилы унаследовали многое из образа жизни своих предков, живших десятки миллионов лет назад.

Более того, экспедиция собрала многочисленные окаменелости позвоночных, включая кости плотоядных и травоядных динозавров, млекопитающих, а также следы птиц и мелких динозавров.

Ископаемый крокодил станет частью коллекции муниципального музея Кармен Фунес. Неукен — провинция в аргентинской Патагонии, которая известна большим количеством палеонтологических находок. Так, в ноябре 2018 года были обнаружены кости динозавра, принадлежащего к ранее не известному виду. Найденные останки принадлежали взрослой особи из группы травоядных динозавров с длинными шеями и хвостами, жившей около 110 миллионов лет назад.