Источник рассказал о планах России по добыче полезных ископаемых на Луне

Россия планирует в 2031-2035 годах доставить на Луну многоразовый корабль для транспортировки грузов, тяжелый луноход для добычи полезных ископаемых и модули для лунной базы, сообщил РИА Новости в воскресенье источник в ракетно-космической отрасли.

"НПО имени Лавочкина предлагает Роскосмосу и РАН в период с 2031 по 2035 годы запустить к Луне четыре автоматических космических аппарата. Так, посадочная станция "Луна-30" доставит на поверхность естественного спутника Луны многоразовый лунный корабль для поддержки пилотируемых миссий. Посадочная станция "Луна-31" привезет на Луну тяжелый луноход массой до 5 тонн, оборудованный необходимыми средствами для разработки лунных ресурсов", — сказал собеседник агентства.

По его словам, посадочная станция "Луна-32" доставит на естественный спутник Земли тяжелые модули массой до 6 тонн для строительства лунного полигона, а запуск орбитального аппарата "Луна-33" обеспечит связь и навигацию.

Ранее генеральный директор Роскосмоса Дмитрий Рогозин сообщал, что в 2021 году на Луну планируется отправить посадочную станцию "Луна-25", в 2023 году — орбитальный аппарат "Луна-26" и в 2024 году — посадочную станцию "Луна-27".

Посадочная станция "Луна-25" будет вести поиск водяного льда на южном полюсе Луны, а также протестирует технологии мягкой посадки на естественный спутник Земли. Это будет первая российская миссия после 40-летнего перерыва. Последняя советская станция была запущена к спутнику Земли в 1976 году и называлась "Луна-24".

Орбитальный аппарат "Луна-26" должен провести картографирование и дистанционное изучение поверхности спутника Земли. Посадочная станция "Луна-27" должна взять пробы грунта на южном полюсе Луны и изучить его.

В 2027 году к Луне намечается запустить посадочную станцию "Луна-28" для возвращения на Землю криогенных проб грунта с южного полюса естественного спутника Земли, а в 2028 году — посадочную станцию "Луна-29" с луноходом.