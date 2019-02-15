В Амазонии нашли фантастическую «рыбу-супергероя»

В Южной Америке обнаружены шесть новых видов щетиноносных сомиков-анцистров, сообщает портал LiveScience.

Этих рыб из рода Ancistrus отличает внешний вид: их тело покрыто твердым панцирем с шипами и щупальцами. Из-за этого сомики выглядят как "фантастические" существа, говорится в статье.

По словам Лесли де Сузы, ученого-ихтиолога из Филдовского музея естественной истории в Чикаго, отростки на головах присутствуют только у самцов этих видов. Таким образом они привлекают потенциальных партнеров.

"Идея заключается в том, что когда самка рыбы видит самца с такими щупальцами, то ей они кажутся похожими на икринки. Для нее это означает, что он хороший отец, способный произвести и защитить потомство", — поясняет де Суза.

Самцы охраняют своих отпрысков и следят за тем, чтобы хищники не нанесли им никакого вреда. Из-за этого один из найденных видов назвали Ancistrus patronus, что в переводе означает "защитник".

"Это настоящие воины, рыбы-супергерои", — говорит ихтиолог.

Найденные рыбы обитают на территории Гвианского плоскогорья — в некоторых районах Венесуэлы, Колумбии и Гайаны.