Сотни «ведьминых меток» обнаружили ученые в пещерах Великобритании

Сотни «ведьминых отметин» обнаружены в известняковых пещерах, расположенных в Великобритании . Эти отметки предназначены для удержания злых духов в преисподней.

Отмечается, что удивительная находка была сделана в пещерах Кресвелл Крэгс, расположенная на границе между Ноттингемширом и Дербиширом.

Как пишет Sky News , странные отметены на стенах случайно обнаружили энтузиасты из группы Subterranea Britannica Эд Уотерс и Хейли Кларк.

Исследователи рассказывают, что увидели эти «закорючки», когда гуляли по пещерам. По их словам, в старину считалось, что эти отметки воздействовали на нечистую силу. Для этих мест подобные следы не редкость.

— Люди считали, что из этих пещер в мир проникали злые духи, которые могли провоцировать смерти, болезни и неурожай, — полагают эксперты.

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