Сотни «ведьминых отметин» обнаружены в известняковых пещерах, расположенных в Великобритании. Эти отметки предназначены для удержания злых духов в преисподней.
Отмечается, что удивительная находка была сделана в пещерах Кресвелл Крэгс, расположенная на границе между Ноттингемширом и Дербиширом.
Как пишет Sky News, странные отметены на стенах случайно обнаружили энтузиасты из группы Subterranea Britannica Эд Уотерс и Хейли Кларк.
Исследователи рассказывают, что увидели эти «закорючки», когда гуляли по пещерам. По их словам, в старину считалось, что эти отметки воздействовали на нечистую силу. Для этих мест подобные следы не редкость.
— Люди считали, что из этих пещер в мир проникали злые духи, которые могли провоцировать смерти, болезни и неурожай, — полагают эксперты.
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