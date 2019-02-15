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Микробы могут уничтожить знаменитый Мачу-Пикчу, заявляют ученые 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
Гранитные монументы и скалы легендарного Мачу-Пикчу, священного города инков, могут исчезнуть в ближайшие десятилетия из-за размножения бактерий и водорослей, поедающих гранит. Об этом говорят химики и археологи, опубликовавшие статью в журнале Science of the Total Environment.
"Эти микробы, а также водоросли и грибки проникают внутрь монументов через микротрещины и прочие повреждения. Они прикрепляются к их поверхности гранита и начинают высасывать из него минералы, постепенно разрушая породу. Эти слои рассыпаются в труху, в результате чего камень постепенно исчезает", — рассказывает Гектор Мориллас (Hector Morillas), химик из университета страны Басков в Бильбао (Испания).
Империя инков была самым крупным и могущественным государством Нового Света до пришествия туда испанских конкистадоров, охватывая территорию, которую сегодня занимают Перу, крупные регионы Чили и Эквадор, а также небольшие уголки Аргентины и Боливии. Она возникла примерно в начале 13 века, и всего через 200 лет ее население достигло отметки в 10 миллионов, а площадь — рекордных на тот момент размеров.
Государство инков интересно с исторической точки зрения тем, что оно не имело типичных черт всех древних и современных империй Старого света. У инков не было привычной нам письменности, свода законов, валюты, металлургии и системы счета, а также "классических" феодальных или деспотических отношений между верховными правителями и их подданными.
По своему территориальному устройству империя инков напоминала федеративное государство — она состояла из 4 крупных регионов и примерно 86 провинций, на территории которых жили отдельные народы со своей собственной культурой и особенностями местного самоуправления. Многие из этих них присоединялись к союзу добровольно, а других покоряли армии инков, однако и в том и в другом случае они постепенно ассимилировались "большой культурой" империи.
Одним из первых подобных "субъектов федерации" стала так называемая Священная Долина — горный регион, соседствующий с Куско, столицей империи, покоренный инками еще в первом тысячелетии нашей эры. Символом ее ассимиляции этого стала знаменитая цитадель Мачу-Пикчу, построенная одним из последних "сыновей Солнца" за век до нашествия конкистадоров.
Археологи, как отмечает Мориллас, давно заметили, что состояние многих артефактов и построек на территории Мачу-Пикчу заметно ухудшилось за последние десятилетия. Многие ученые начали связывать их деградацию с тем, что поверхность этих монументов была покрыта наростами из микробов.
Другие исследователи, наоборот, считают, что они защищают Мачу-Пикчу от разрушения, мешая каплям дождя и различным агрессивным веществам в воздухе взаимодействовать с гранитом. Мориллас и его коллеги проверили, какая из этих теорий ближе к истине, всесторонне изучив состояние так называемого "Священного Камня", своеобразного аналога Каабы для инков.
Заручившись поддержкой хранителей города, ученые просветили артефакт при помощи специального микроскопа, собрали пробы микробов с поверхности молельного камня и откололи микроскопический фрагмент породы. Перевезя их в лабораторию, они провели "перепись" среди обитателей "Священного Камня" и изучили его химический состав.
Оказалось, что и на поверхности, и во внутренних слоях гранита присутствовало большое число лишайников, водорослей и цианобактерий, разлагающих гранит и питающихся продуктами его распада.
Их следы, как отмечают исследователи, встречались даже на относительно большой глубине, около 20-50 микрометров, что приводило к расслоению камня и его превращению в рыхлую "труху". Проблем добавляет и то, что сам гранит оказался достаточно пористым, что облегчает жизнь микробам.
Сейчас, как отметил Мориллас, его команда проводит аналогичные оценки состояния для всех построек и каменных артефактов в Мачу-Пикчу. Ученые пытаются понять, как можно защитить их от дальнейшего разрушения, а также ищут возможные следы того, не было ли вызвано "нашествие" микробов какими-то прошлыми неудачными попытками их реставрировать.
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Наука и техника , Аргентина , Бильбао , Боливия , Испания , Перу , Чили , Эквадор
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