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Эксперт заявил, что починить «Спектр-Р» в космосе нельзя даже с помощью космонавтов 

ТАСС 32 минуты назад
Фото: © НПО им. С.А. Лавочкина
Радиотелескоп "Спектр-Р" не получится починить, даже если к нему отправить космонавтов. Об этом сообщил ТАСС руководитель Астрокосмического центра Физического института академии наук (АКЦ ФИАН), руководитель проекта "Радиоастрон", частью которого является "Спектр-Р", Николай Кардашев.
"Группа обслуживания "Радиоастрона" делает все, что можно. Я уже спрашивал, нельзя ли космонавту подлететь. К сожалению, подлететь, наверное, можно, но сделать ничего нельзя", — отметил Кардашев.
По его словам, все элементы спутника тщательно заэкранированы и создавались на заводе со специальным оборудованием, поэтому "туда не залезешь". Более того, сейчас "космонавтов на такие орбиты нет", уточнил Кардашев. Рабочая орбита спутника — высокоэллиптическая (апогей — 330 тыс. км, перигей — 600 км). Как отметил ТАСС Кардашев, остается надеяться на то, что радиотелескоп "выспится и проснется".
Космическая обсерватория "Спектр-Р" была запущена в июле 2011 года, через три года гарантийный срок службы аппарата истек, однако было принято решение продлить его работу до конца 2019 года. 11 января стало известно, что аппарат перестал реагировать на команды с Земли. Позже удалось выяснить, что бортовые системы российского радиотелескопа "Спектр-Р" работают штатно, этот вывод был сделан после того, как станция приема научных данных "Грин Бэнк" (США) зарегистрировала сигнал бортового радиокомплекса, предназначенного для передачи на Землю научных данных. Позднее этот сигнал был зарегистрирован и на российских станциях.
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Наука и техника , Наука , ИТАР-ТАСС
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