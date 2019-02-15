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Новая миссия NASA изучит прошлое Вселенной 

Популярная механика + ещё 2 1 час назад
Фото: Caltech
NASA сообщило о новой миссии, которая будет, в частности, изучать прошлое Вселенной. Ее запуск запланирован на 2023 год.
Прием заявок на следующую миссию в рамках программы Astrophysics Explorers Program был открыт NASA в 2016 году. Теперь агентство определило новую миссию: она получила название SPHEREx (Spectro-Photometer for the History of the Universe, Epoch of Reionization and Ices Explorer) и будет предназначаться, в частности, для изучения глубокого прошлого нашей Вселенной.
Как сообщается, SPEHEREx должна будет изучить более 300 миллионов галактик и, кроме того, будет исследовать и Млечный Путь (как ожидается, будет детально рассмотрено около 100 миллионов звезд в нашей Галактике). Каждые шесть месяцев телескоп миссии будет осуществлять полный обзор неба, так что к концу работы, как предполагается, он картирует небо в 96 цветовых полосах.
Указываются три основные цели SPEHEREx. Во-первых, это изучение физики расширения Вселенной; во-вторых, это исследование истории света, производимого галактиками; в-третьих, телескоп будет искать возможные ингредиенты для возникновения жизни в Млечном Пути.
Как ожидается, запуск миссии состоится в 2023 году. Стоить же миссия, согласно расчетам, будет 242 миллиона долларов (не считая затрат на запуск).
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Наука и техника , NASA
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