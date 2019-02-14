Ученые нашли в Африке гигантского динозавра с хвостом в виде сердца

Палеонтологи обнаружили на юге Танзании почти полный скелет крайне необычного титанозавра, чей хвост был похож по форме на сердце. Его описание и потенциальные родственные связи были раскрыты в статье в журнале PLoS One.

"Это открытие помогло нам понять, как выглядела фауна Африки во время одной из эпох "великих перемен". Вдобавок, теперь мы лучше понимаем то, как выглядела география континента в то время, а необычный хвост данного ящера стал своеобразным подарком для публики на день Святого Валентина", — заявила Джуди Ског (Judi Skog), представитель Национального научного фонда США.

Титанозавры принадлежат к числу зауроподов — крупных четвероногих травоядных ящеров, делавших ставку на свою огромную массу, огромное количество яиц в кладке и быстрый рост молодняка. Семейство Titanosauria считается своего рода "мусорной корзиной" среди гигантских травоядных динозавров: к их числу ученые причисляют все новые окаменелости, которые нельзя отнести к тому или иному роду зауроподов.

Останки большинства титанозавров, включая рекордно больших аргентинозавров, гигантов длиной в 35 метров и массой в примерно 90 тонн, были найдены на территории Патагонии — провинции на юге Аргентины, где в далеком прошлом сложились условия, где такие крупные существа могли жить и процветать.

Недавно ученые начали находить останки похожих древних рептилий в Сибири и на севере Африки. Это заставило их предположить, что титанозавры могли населять все уголки древней Земли и начать масштабные поиски их останков. Их анализ, как надеются ученые, раскроет родину этих гигантов и объяснит, как им удалось покорить всю планету.

Эрик Горскэк (Eric Gorscak) и Патрик О'Коннор (Patrick O'Connor) из университета Огайо (США) добавили к их числу крайне необычных ящеров из южных регионов Африки, не похожих на других титанозавров.

Они проводили раскопки на юге Танзании, где залегают породы, сформировавшиеся примерно 120-100 миллионов лет назад, в середине Мелового периода. Этот период интересен ученым тем, что в это время флора и фауна Земли начали резко меняться после небольшого вымирания, вызванного массовыми излияниями магмы. Оно погубило сразу несколько групп динозавров и расчистило экологические ниши для титанозавров и других "королей мела".

Более десяти лет назад О'Коннор и Горскэк нашли гигантскую кость титанозавра, "застрявшую" в скалистом береге пересыхающей реки Мтука. Последующие четыре года ученые потратили на извлечение остальных останков гигантского ящера, оказавшихся удивительно полными.

Изначально ученые предполагали, что им удалось найти останки малавизавра — одного из африканских титанозавров, жившего примерно в ту же эпоху. Его останки недавно нашли в соседнем Малави. Однако впоследствии, по мере извлечения новых костей, зубов и фрагментов черепа, палеонтологи пришли к выводу, что имеют дело с новым видом зауропод.

Он получил имя Mnyamawamtuka moyowamkia, что означает "животное из реки Мтука с хвостом-сердцем" на языке кисвахили. Подобное имя, как объясняют ученые, связано с самой необычной чертой этого титанозавра — позвонки его хвоста были похожи по своей форме на сердце человека или других крупных млекопитающих.

Эта уникальная черта, а также другие особенности их находки, как отмечают ученые, помогли им уточнить возраст всех отложений в окрестностях реки Мтука и понять, как устроено древо эволюции африканских титанозавров.

В частности, теперь, по словам Горскэка и О'Коннора, у ученых есть основания полагать, что именно Африка, а не Южная Америка, была родиной этих гигантов, так как самые древние и разнообразные останки титанозавров, включая Mnyamawamtuka moyowamkia, были найдены на "черном континенте".