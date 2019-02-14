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Россия запустит сверхтяжелую ракету мощнее «Енисея» 

Lenta.ru
Фото: Алексей Филиппов / РИА Новости
В 2029 году Россия планирует запустить сверхтяжелую ракету-носитель «Дон», которая будет обладать большей грузоподъемностью, чем сверхтяжелая ракета «Енисей», первый пуск которой намечен на 2028 год. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в ракетно-космической отрасли.
«Дон» будет обладать дополнительной ступенью, что позволит увеличить грузоподъемность ракеты. По словам собеседника издания, «Дон» сможет выводить на низкую околоземную орбиту (НОО) полезный груз массой 125-130 тонн, а на лунную орбиту — 32 тонны. У «Енисея» эти показатели ниже: от 88 до 103 тонн для НОО, от 20 до 27 тонн — для лунной.
Новая сверхтяжелая ракета должна будет доставить к Луне взлетно-посадочный комплекс для отработки прилунения на поверхность спутника. Помимо этого «Дон» и «Енисей» отправят к Луне пилотируемый транспортный корабль «Федерация» и модуль лунной базы. Также ракеты смогут доставлять телескопы для фундаментальных исследований дальнего космоса.
В начале января стало известно, что «Роскосмос» планирует потратить на разработку и создание первого летного экземпляра «Енисея» один триллион рублей.
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Наука и техника , Роскосмос
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