Россия запустит сверхтяжелую ракету мощнее «Енисея»

В 2029 году Россия планирует запустить сверхтяжелую ракету-носитель «Дон», которая будет обладать большей грузоподъемностью, чем сверхтяжелая ракета «Енисей», первый пуск которой намечен на 2028 год. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в ракетно-космической отрасли.

«Дон» будет обладать дополнительной ступенью, что позволит увеличить грузоподъемность ракеты. По словам собеседника издания, «Дон» сможет выводить на низкую околоземную орбиту (НОО) полезный груз массой 125-130 тонн, а на лунную орбиту — 32 тонны. У «Енисея» эти показатели ниже: от 88 до 103 тонн для НОО, от 20 до 27 тонн — для лунной.

Новая сверхтяжелая ракета должна будет доставить к Луне взлетно-посадочный комплекс для отработки прилунения на поверхность спутника. Помимо этого «Дон» и «Енисей» отправят к Луне пилотируемый транспортный корабль «Федерация» и модуль лунной базы. Также ракеты смогут доставлять телескопы для фундаментальных исследований дальнего космоса.