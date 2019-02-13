В Индии обнаружили «загадочную» лягушку

Индийские исследователи обнаружили неизвестный ранее вид лягушек в придорожной луже, сообщает "Би-би-си"

Ученые назвали обнаруженную лягушку "Mysticellus", что с латинского переводится, как "загадочная" и "миниатюрная".

Исследователи обнаружили "загадочную" лягушку после трех лет обширных исследований и подтвердили, что она представляет собой совершенно новый вид. В настоящее время единственная известная популяция открытого вида находится в придорожной зоне.

"Наше открытие нового вида лягушек в наиболее изученных и исследованных районов в Западных Гатах указывает на то, что описание амфибий в этой всемирно признанной точке биоразнообразия еще далеко от завершения", — сказала Сонали Гарг, аспирант Делийского университета, которая и обнаружила новый вид.

Считается, что эта лягушка до сих пор оставалась незамеченной, потому что большую часть года она ведет скрытый образ жизни, выходя на свет лишь на пару дней в год для спаривания.

Ранее сообщалось, что в пещерах Таиланда была обнаружена лягушка из ранее неизвестного рода.