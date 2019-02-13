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В Индии обнаружили «загадочную» лягушку 

Газета.Ru + ещё 1 4 часа назад
Фото: WWF
Индийские исследователи обнаружили неизвестный ранее вид лягушек в придорожной луже, сообщает "Би-би-си".
Ученые назвали обнаруженную лягушку "Mysticellus", что с латинского переводится, как "загадочная" и "миниатюрная".
Исследователи обнаружили "загадочную" лягушку после трех лет обширных исследований и подтвердили, что она представляет собой совершенно новый вид. В настоящее время единственная известная популяция открытого вида находится в придорожной зоне.
"Наше открытие нового вида лягушек в наиболее изученных и исследованных районов в Западных Гатах указывает на то, что описание амфибий в этой всемирно признанной точке биоразнообразия еще далеко от завершения", — сказала Сонали Гарг, аспирант Делийского университета, которая и обнаружила новый вид.
Считается, что эта лягушка до сих пор оставалась незамеченной, потому что большую часть года она ведет скрытый образ жизни, выходя на свет лишь на пару дней в год для спаривания.
Ранее сообщалось, что в пещерах Таиланда была обнаружена лягушка из ранее неизвестного рода.
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Наука и техника , Наука , BBC News , Индия
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