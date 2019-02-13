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Один из спутников ГЛОНАСС временно вывели из группировки 

ТАСС + ещё 1 5 часов назад
Фото: РИА Новости
Спутник "Глонасс-М" номер 731 вывели на техобслуживание. Об этом сообщает сайт Информационно-аналитического центра координатно-временного и навигационного обеспечения ЦНИИмаша.
"Временно выведен", — отмечается в таблице состояния космических аппаратов группировки.
Ранее вывод аппарата из группировки не анонсировался. Космический аппарат был введен в систему 28 марта 2010 года, а выведен — 13 февраля. При этом один космический аппарат находится в орбитальном резерве, еще один — на этапе испытаний ("Глонасс-К").
Сейчас по целевому назначению используются 23 спутника. На 6 ноября 2018 года в орбитальную группировку системы входят 26 спутников, из них 24 передают навигационные сигналы.
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